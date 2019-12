Bra, dalla Royal Opera House di Londra arriva la favola live de “Lo Schiaccianoci”

Nel pieno clima delle feste, la Royal Opera House di Londra propone l’allestimento della celebre opera “Lo Schiaccianoci”. Lo spettacolo sarà proiettato in diretta al cinema Vittoria di Bra, sala Metropolis, martedì 17 dicembre, alle ore 20.15.

Il Natale non sarebbe Natale senza la classica produzione del Royal Ballet de “Lo Schiaccianoci”. Liberamente ispirato alla novella di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, la storia inizia durante la celebrazione delle festività natalizie a casa di Clara e della sua famiglia, per proseguire attraverso una sequenza di sogni e incantesimi che conducono la fanciulla in un magico viaggio nella Terra della Neve e nel Regno dei Dolci.

Quella di Peter Wright è una produzione incantevole e incantata. Gli alberi di Natale che crescono meravigliosamente, l’eccitante battaglia tra il cattivo Re dei Topi e l’esercito dei soldati giocattolo, la vivace musica di Cajkovskij, gli squisiti frammenti della coreografia originale di Lev Ivanov, come il bellissimo passo a due della Fata Confetto e del suo Cavaliere, sono gli ingredienti di uno spettacolo magico che affascina da sempre grandi e piccini. Vedere per credere.