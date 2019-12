Natale a Boves: sarà un weekend ricco di imperdibili eventi (FOTO)

Continuano, a Boves, gli appuntamenti per questo magico Natale 2019. Mentre gli Elfi sono al lavoro per preparare il weekend più atteso dell'anno, si moltiplicano gli appuntamenti tra il bosco incantato, il teatro delle favole, la fabbrica dei giochi, le renne, l'ufficio postale, 100 bancarelle di prodotti artigianali, le frittelle di mele, la zuppa tipica e i biscotti!

Oggi, sabato 14 dicembre, troverete il MERCATO del SABATO in piazza Italia e piazza Caduti, mentre gli ELFI e le RENNE vi accoglieranno nel loro magico VILLAGGIO con le fantastiche storie a cura del “Teatro degli Episodi” e la MUSICA dal VIVO dei Minus One. In piazza dell’Olmo i mastri ELFI saranno al lavoro nel laboratorio per mostrarvi come prendono forma le loro creazioni in legno e potrete ammirare i piccoli aiutanti di BABBO NATALE alle prese con la fabbrica dei giochi dove le richieste dei bambini si trasformano in doni! BABBO NATALE vi attende nella sua casetta all’interno del magico bosco incantato per accogliervi, ascoltarvi e farvi emozionare. A lui potrete consegnare le letterine con i vostri sogni e desideri e, se vi siete dimenticati di scrivere… non c’è problema, l’ufficio postale e la scuola degli ELFI saranno a vostra disposizione per aiutarvi a creare la vostra magica letterina! In Santa Croce, potrete ammirare la mostra dei presepi a cura dell’associazione “Il Bucaneve” alla sua 15a edizione e, dalle 10 alle 17 circa, un GIRO IN CARROZZA vi porterà alla scoperta del magico VILLAGGIO e del BOSCO INCANTATO con i suoi animaletti in legno. MA NON FINISCE QUI...

La festa continua! Nel pomeriggio e fino alle 22, oltre a una ottima cena preparata dai cuochi ELFI, un grande spettacolo in collaborazione con i bambini delle scuole di Boves e “IL PICCOLO CORO DELLE DOLCI NOTE” di Rivoira incanterà grandi e piccini. Insieme agli ELFI, tutti i piccoli visitatori del villaggio potranno partecipare ai lavori per aiutare BABBO NATALE a prepararsi per la consegna dei regali! AL CALAR DELLA SERA DIVENTA UN ELFO ANCHE TU E AIUTA I MASTRI ELFI A REALIZZARE UN SOGNO…

DOMENICA 15 DICEMBRE la FESTA inizia dalle 9.30! Immersi nella magia del NATALE oltre 100 bancarelle con IDEE REGALO e prodotti natalizi vi attendono in piazza Italia per il favoloso MERCATINO di NATALE. In via Roma potrete ammirare la mostra dei PRESEPI curata dall’associazione “Il Bucaneve” con oltre 100 creazioni originali e, immersi nel fantastico VILLAGGIO DEGLI ELFI, troverete gli aiutanti di BABBO NATALE al lavoro per mostrarvi come prendono forma le creazioni di LEGNO che da anni caratterizzano il BABBO NATALE BOVESANO. Nel bosco incantato ci saranno la fabbrica dei giochi, l’ufficio postale di Babbo Natale, la scuola degli Elfi e il magico spettacolo del “Teatro degli Episodi” con fantastiche storie. …e non poteva mancare lui: BABBO NATALE con le sue RENNE che come ogni anno vi aspetta nella sua casetta per accogliervi, ascoltarvi e farvi emozionare. A lui potrete lasciare le vostre LETTERINE con i vostri sogni e desideri. Non mancherà la MUSICA DAL VIVO dei Minus One a completare la giornata di FESTA! In piazza dell’Olmo l’amministrazione comunale di Boves porterà un piccolo omaggio a tutti i bovesani nati nel 2019.

…E SE QUALCUNO AVESSE FAME… Tra le piccole abitazioni degli ELFI troveranno posto anche “L’osteria di Rudolph”, il “Ristorante della Vigilia” e la “Taverna degli Elfi” dove potrete degustare molte prelibatezze dolci e salate.

Sabato 14 dicembre, Pranzo: Pasta con sugo alla amatriciana o pesto, Cena: Ula al forno o pasta Crostata.

Domenica 15 dicembre, Polenta con ragù o crema al gorgonzola, Budino.

Per tutte le giornate della festa: La patata in salsa Rudolf, Panino con porchetta e cipolle, hot dog con crauti, pizza e focaccia, frittelle di mele (solo le 2 domeniche), zucchero filato. Bevande calde: tè, vin brulè, zabaione e cioccolata calda. E’ possibile consumare i pasti in luogo riscaldato.