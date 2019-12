Felici e veloci |

Felici e Veloci, le (nuove) video ricette di Fata Zucchina: oggi prepariamo la croccapera

Un secondo veloce e super proteico che sfrutta la polpa aromatica e leggermente acidula della pera Conference in abbinamento al crudo di Parma in versione “cestino”! Tratta dal ricettario inSUPERabile di Fata Zucchina con la pera dell’Emilia Romagna IGP nell’ambito del PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna (mantenere carattere più piccolo) INGREDIENTI Tempo di preparazione: 10 minuti Ingredienti per 4 persone 2 pere Conference 120 g di prosciutto crudo di Parma Dop 160 g di stracchino Grissini integrali q.b. Semi di zucca q.b. Erba cipollina, sale e pepe q.b. PREPARAZIONE Foderate degli stampini da muffin con le fette di prosciutto crudo tagliato sottile e infornate a 200°C per 5 minuti. Lavate le pere, pelatele e tagliatele a piccoli pezzetti Mescolate i cubetti di pera con lo stracchino, i semi di zucca, l’erba cipollina, sale (solo se necessario) e pepe fino ad ottenere un composto omogeneo Sfornate i cestini di crudo e farciteli con il composto Terminate decorando ogni cestino con una pioggia di grissini sbriciolati in precedenza. IL BUGIARDINO DI FATA ZUCCHINA Un SUPER SECONDO PIATTO, perfetto per un pasto leggero ma gustoso. Il prosciutto crudo ha molte proteine di ottima qualità, ferro e la giusta sapidità che non rende necessaria l’aggiunta di sale. Una minima quantità di carboidrati arriva dai grissini integrali, ricchi di fibre. Lo stracchino di regala una nota cremosa, oltre a calcio e vitamina D. La pera ci avvantaggia con la sua ricchezza di fibre e potassio mentre i semi di zucca risultano energizzanti di giorno e rilassanti di sera.



