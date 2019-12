Pian Munè di Paesana, c’è vento forte, stazione chiusa e Presepe Vivente rinviato

Forti raffiche di vento stano in questo momento flagellando il comprensorio sciistico della stazione di Pian Munè di Paesana,

Gli evidenti problemi che potrebbero interessare gli utenti presenti sulle piste hanno consigliato i responsabili della Dodonix Valter Marta – i due giovani che hanno in gestione la stazione a capitale interamente pubblico – a chiudere la totalità degli impianti per la giornata odierna, con la sola eccezione del tapis roulant a valle per il quale si sta decidendo proprio in questi minuti.

Restano al momento aperto i due rifugi, a valle ed a monte della seggiovia.

Stessa sorte è toccata all’attesissimo Presepe Vivente in programma dalle 20 in poi di questa sera (di notte il problema della sicurezza è ancora maggiore) che è stato rinviato a domenica 22 dicembre prossimo.

Le condizioni meteo di domani, domenica 15 dicembre, parlano di una giornata assolutamente senza vento, ragion per cui gli impianti - domani – saranno tutti regolarmente aperti ed in funzione.