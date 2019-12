Borracce in acciaio per tutti gli studenti dell'Istituto comprensivo Cortemilia-Saliceto

Con l'importante e ambizioso obiettivo di salvaguardare il pianeta, l'Istituto comprensivo Cortemilia-Saliceto ha donato una borraccia in acciaio a tutti gli studenti dei vari plessi.

Lunedì 9 dicembre, in tutte le scuole, si è tenuta la cerimonia di consegna, durante la quale le insegnanti hanno spiegato quanto sia importante per l'ambiente e per gli esseri viventi ridurre l'utilizzo della plastica. Un bel regalo di Natale per tutti gli alunni che hanno mostrato, da subito, grande sensibilità e attenzione alla tematica.