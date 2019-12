Alla Scuola agraria di Fossano si parla di utilizzo agronomico dei reflui zootecnici

L’utilizzo agronomico dei reflui zootecnici al di fuori dei Regolamenti Normativi può essere causa di danno ambientale oltre che di pesanti sanzioni per i trasgressori. La recente revisione da parte della Regione Piemonte della Normativa sui Nitrati, in vigore dal 2020, comporterà una modifica delle modalità operative per le aziende zootecniche.

Al fine di aggiornare i propri studenti, gli allevatori ed i tecnici di settore, l’I.I.S. Umberto I di Alba, attraverso la sezione di Fossano, organizza per il 19 dicembre un convegno dal titolo “La gestione dei reflui zootecnici e della fertilità dei suoli alla luce delle modifiche del Regolamento 10/R”.

Interverranno la Dott.ssa Monica Bassanino della Regione Piemonte, che illustrerà le principali modifiche normative, i Prof. Davide Biagini, Elio Dinuccio e Laura Zavattaro dell’Università degli Studi di Torino per proporre alcune soluzioni tecniche, mentre l’Ing. Massimiliano Marabotto della Provincia di Cuneo illustrerà il quadro autorizzativo a carico delle aziende zootecniche. Seguirà dibattito.

L’organizzazione del convegno si inserisce nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento che la Scuola Agraria di Fossano mette in atto con il fine di favorire l’inserimento dei propri studenti nel mondo del lavoro.

È gradita iscrizione all’indirizzo corsi@iisumbertoprimo.it