"Non è prevista l'installazione di videocamere presso l'antica pieve di Breolungi"

Nessuna videocamera sarà installata, almeno per il momento, nell'area di pertinenza dell'antica pieve di Santa Maria in Bredolo a Breolungi, frazione appartenente al Comune di Mondovì.

L'ha annunciato l'assessore ai Lavori Pubblici Sandra Carboni durante l'ultimo Consiglio comunale, in risposta a un'interrogazione depositata in municipio dai rappresentanti del Centrodestra cittadino (Giampiero Caramello, Guido Tealdi, Luciano D'Agostino e Laura Barello): "Nel giugno del 2018 quest'amministrazione ha approvato un progetto di videosorveglianza territoriale, redatto in seguito a un tavolo di confronto con le forze dell'ordine e sviluppato sulla base di dati statistici e criteri precisi, quali l'intensità del traffico, la sicurezza urbana e le attività delittuose".