Nucetto e il "caso" Alpitel: "Il vero problema è la 'cinesizzazione' del settore"

"Quando un morbo colpisce gli organi vitali, il rischio che tutto l'organismo venga compromesso è molto alto. Nella Val Tanaro e in tutto il Cebano la crisi occupazionale sta facendo proprio questo".

Si apre così, con questo incipit d'impatto l'intervento di Fabio Mottinelli, consigliere comunale di minoranza di Ceva ed esponente della sezione locale di Fratelli d'Italia, circa la notizia dei 29 licenziamenti previsti a Nucetto da Alpitel, storica azienda che da 60 anni opera nella progettazione, nello sviluppo e nell'installazione di reti di telecomunicazione per i principali gestori telefonici.

"Il caso dell'Alpitel si aggiunge a quelli passati e probabilmente prossimi a venire - commenta Mottinelli -. È facile capire come in ballo non ci sia solo il destino delle singole aziende o dei lavoratori, ma il futuro di un intero territorio, già provato da una sofferenza di lungo corso. Nel caso particolare dell'Alpitel, ci troviamo di fronte a un piano di ristrutturazione e riorganizzazione che scarica drammaticamente sui lavoratori le conseguenze di un mercato delle telecomunicazioni senza governo. In realtà il lavoro c'è, anzi più di prima; forse il tema vero è quello della crisi del settore delle installazioni telefoniche, che non ha mai pagato il prezzo della delocalizzazione, ma ha subìto una sorta di 'cinesizzazione'".

In conclusione, Fabio Mottinelli auspica "che nei prossimi incontri l'azienda possa rivedere questa decisione o, almeno, cercare soluzioni progressive. Questo è l'ennesimo campanello d'allarme per il nostro territorio, che dovrebbe ragionare collettivamente su quale potrà essere il nostro futuro".