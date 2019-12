Due incidenti stradali, nella notte, sulle strade delle Langhe: soccorsi al lavoro ad Alba e Cherasco

Due incidenti stradali si sono registrati nella notte appena terminata, sulle strade delle Langhe.

Ad Alba, intorno all’una, un’auto è uscita di strada, finendo in un pendio a lato di via Giuseppe Miroglio. Praticamente illese le persone a bordo del veicolo, messo in sicurezza dai Vigili del fuoco.

Poco prima, invece, a Cherasco, nei pressi dell’azienda “Giordano Vini”, poco distante dal casello autostradale, lungo la strada provinciale 662, i soccorsi sono stati allertati in seguito ad uno scontro tra due veicoli.

Anche in questo caso i pompieri sono giunti sul posto per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nel sinistro: le persone coinvolte sono state prese in carico dal servizio di emergenza sanitaria, ma – stando alle prime informazioni – pare non vi siano feriti gravi.