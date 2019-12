Atmosfera natalizia negli eventi di questa domenica da trascorrere in Granda

Per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma delle iniziative qui elencate, consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni.

Mercatini di Natale, fiere e sagre

Ad Alba proseguono le “Notti della Natività” che hanno portato in città l’atmosfera natalizia.

Fino al 22 dicembre la città sarà animata da “Il trenino dei Desideri” in piazza Ferrero, “Il Presepe tradizionale” in via Vittorio Emanuele di fronte alla chiesa dei SS. Cosma e Damiano, “La Grande Stella” in piazza Risorgimento, un astro luminoso alto 7 metri; “L’abete della Gioia” nel quartiere Piave, “L’albero degli Auguri Ferrero”, in piazza Michele Ferrero e la Galleria delle Renne di Babbo Natale, nello scalone del palazzo comunale.

Oggi, domenica 15 dicembre, è in programma il tradizionale mercatino di Natale delle associazioni di Alba, in piazza Risorgimento e via Cavour dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

“La Piazzetta della Solidarietà” è un’iniziativa per diffondere la cultura del dono, dare visibilità alla solidarietà locale e promuovere il quotidiano impegno delle tante persone che in questi anni di difficoltà, con gratuità, responsabilità e solidarietà, si sono adoperate per i bisognosi e per il bene comune. Dalle 15, per tutto il pomeriggio, le vie del centro saranno allietate dalla presenza di eleganti cantori in costumi vittoriani, che intoneranno le più belle canzoni del Natale, creando la giusta atmosfera per lo shopping natalizio.

In caso di maltempo le bancarelle saranno sotto i portici della piazza e di via Cavour.

Fine settimana ricco di eventi natalizi anche a Sommariva del Bosco: oggi, con “Natale in piazza”, a partire dal mattino, tanti espositori occuperanno le vie del paese. In piazza Seyssel si potrà trovare la bancarella dei libri, a cura del comitato genitori.

In piazza Roma spazio ai più piccoli con i gonfiabili e la postazione di Babbo Natale.

Alle 15 avrà inizio l'esibizione per le strade degli artisti della Compagnia spettacolo Senza Mura, a cura dei commercianti. Alle 18,30 in piazza Seyssel si potranno ascoltare i canti natalizi sotto l'albero a cura dei ragazzi del Cantabosco e alle 18.45 in piazza Roma si potrà ammirare uno spettacolo di luci. Durante la giornata nelle chiese cantonali e presso la Chiesa di San Bernardino si potranno visitare suggestivi presepi e mostre di presepi.

Non mancherà il presepe vivente con antichi mestieri, a cura dei Cotin e Fasoi, che sarà visitabile dalle 15 alle 18.30 in piazza Seyssel e salita Boglione.

A Bra, questa domenica ci sarà “Natale in città”, una domenica di festa con vin brulè, frittelle, polenta, salsiccia e bancarelle nel tratto di via Vittorio Emanuele compreso dalla chiesa di S. Giovanni alla chiesa della Croce. Non mancheranno i Babbi Natale a spasso per il centro. A seguire, nella chiesa di Santa Chiara, alle ore 16.00 e alle 17.30 concerto "Suoni e colori in Santa Chiara" presentato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado "Dalla Chiesa".

Ingresso libero. Da non perdere la visita al presepe artistico nella Chiesa della Croce.

Oggi a Neive, per tutto il giorno, ci sarà il mercatino di Natale con banchetti di artigianato e antiquariato per le vie del centro storico del paese. Nell'Auditorium San Giuseppe, in via Calissano, è in programma alle 16.00 "La vera storia di Babbo Natale ed altre storie", spettacolo natalizio per ragazzi; entrata ad offerta libera. Alle 21, presso la Chiesa dei SS Pietro e Paolo ci sarà il concerto di Natale. Durante la giornata la Proloco servirà pasta e fagioli, caldarroste, vin brulè, cioccolata calda e vino a volontà.

Proseguono a Santo Stefano Belbo gli eventi nel villaggio di Natale sotto l’ala coperta di piazza Umberto I. L’animazione sarà curata dall’associazione Ragazzi del Roero e Radio Vallebelbo. Questa domenica, dalle 14.30, arriveranno la slitta di Babbo Natale e i giochi senza frontiere.

Levice, questa domenica farà festa con la prima edizione di “LeviXsmas... che Natale sia!”: oggi ci sarà il mercatino artigianale per le vie del paese, alle 10, via alle iscrizioni per la corsa non competitiva dei Babbi Natale. All’arrivo, verso le 12.30, ci sarà il pranzo nella casa comunale. Nel pomeriggio, alle 14.30, arriverà Babbo Natale per ritirare le letterine scritte dai bambini. A seguire, spazio agli animatori, in uno spettacolo che trasporterà grandi e piccini: giochi, caccia al tesoro e laboratorio di addobbi natalizi. Alle 17.30, al bar Baia, gran finale con aperitivo ed estrazione della lotteria. A palazzo Scarampi, per tutto il giorno, si potrà visitare la mostra fotografica “Poesie di pietra”. In caso di maltempo la manifestazione si terrà al coperto.

A Carrù prosegue la 109esima Fiera Nazionale del Bue Grasso.

Fin dal 1910 la fiera costituisce non solo un tradizionale appuntamento commerciale e folcloristico, ma è anche la celebrazione della gente di Langa. Il freddo intenso, le prime luci dell’alba, le canzoni spontanee, la consegna delle ambitissime gualdrappe e poi il Bollito che viene servito nel padiglione riscaldato del “Bollito no stop” dalle ore 9 fino a sera. È il ripetersi di un rito antico, il perpetuarsi della poesia di un tempo. Carrù attende i visitatori per cantare, gustare un buon piatto di bollito misto alla piemontese e fare festa insieme.

Oggi, domenica 15 dicembre, dalle 7 alle 13, ci sarà la 109^ Fiera del Bue Grasso con l’elezione del Re della Fiera e la grande esposizione di bancarelle, macchine agricole, street-food e onlus;

dalle 9 al Palafiera bollito non stop. Info: www.fieradelbuegrassodicarru.it