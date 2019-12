Renne, elfi, letterine e tantissimi bambini: a Boves in scena la magia del Natale

Ultima giornata, oggi 15 dicembre, per il Babbo Natale bovesano. Un appuntamento ormai amatissimo dai bambini e dalle famiglie, dove tutto è perfettamente orchestrato per far vivere ai più piccoli la vera magia del Natale e dove loro sono davvero i protagonisti.

E proprio i bambini, quelli nati nel 2019, sono stati "premiati" questa mattina: a loro è andato un pacco dono da parte dell'amministrazione. 76 in nuovi nati a Boves, di cui 45 femminucce e 31 maschietti. "Siete il futuro - ha detto il sindaco Maurizio Paoletti - e siete i benvenuti". Con lui sul palco l'assessore Enrica De Ielsi.

A Boves per tutta la giornata sarà possibile passeggiare tra le oltre 100 bancarelle, tutte rigorosamente di prodotti natalizi e artigianali, in piazza Italia. In via Roma la mostra dei PRESEPI curata dall’associazione “Il Bucaneve” con oltre 100 creazioni originali realizzate dai bambini delle scuole d'infanzia e delle primarie di tanti paesi.

E poi la vera magia: il villaggio degli Elfi, dove gli aiutanti di BABBO NATALE saranno al lavoro per mostrare ai bambini come prendono forma le creazioni di legno che da anni caratterizzano la rassegna.

Nel bosco incantato c'è la fabbrica dei giochi, l’ufficio postale di Babbo Natale, la scuola degli Elfi e il magico spettacolo del “Teatro degli Episodi” con fantastiche storie.

E poi lui, BABBO NATALE con le sue RENNE, pronto ad accogliere decine e decine di bambini emozionati. Si potrà imbucare la propria letterina, alla quale Babbo Natale in persona risponderà. Basta solo dargli un po' di tempo.