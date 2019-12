Rifreddo: l’albero di Natale unisce adulti e bambini ed il CCR propone la mostra dei presepi realizzati dai rifreddesi

La comunità rifreddese si è idealmente riunita per l’accensione ufficiale dell’albero di Natale giovedì 12 dicembre. Infatti in piazza della Vittoria c’erano le scuole cittadine, gli amministratori, il parroco, la preside e molti comuni cittadini. Un bel momento che ha suggellato il lavoro collettivo di scuole e Comune.

L’ente locale ha, per parte sua, allestito il grande albero con le luci mentre l’istituzione scolastica ha realizzato i tanti addobbi e pacchi che poi sono stati appesi all’albero di Natale.

Oltre all’albero quest’anno l’amministrazione comunale ha provveduto ad una revisione delle luminarie natalizie risistemando quelle più datate e sistemandone di nuove. Oltre alle luminarie per Natale sarà attivo il presepe presso la parrocchia Maria Regina e il consiglio comunale dei ragazzi organizzerà una mostra di presepi realizzati dai rifreddesi presso il Centro incontri San Rocco.

Per partecipare alla stessa è necessario realizzare un presepe e consegnarlo il 20 dicembre in biblioteca nell’orario compreso tra le 20 e le 22. In alternativa la consegna potrà anche avvenire contattando direttamente Andrea al 349/8175261.

A tutti partecipanti alla mostra verrà donato un pensierino ed ai presepi più belli ed originali verrà assegnato un premio.