Alla scuola media Piumatti di Bra i lavori realizzati degli allievi che hanno partecipato al laboratorio “Crea e Ricrea”

Mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, nei locali della Scuola Secondaria Piumati di Bra, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle 15 alle 17, sarà possibile trovare la nuova produzione degli allievi che hanno partecipato al laboratorio “Crea e Ricrea”.

Non mancheranno i nuovi Quaderni d’Arte, dalle copertine firmate dai nostri allievi. "Come da tradizione - spiegano dall'Istituto - ogni prodotto realizzato nel laboratorio è curato dai nostri piccoli “artigiani” che ogni anno ci stupiscono per creatività, impegno, passione e “buon cuore”. Venite a vedere i nostri decori natalizi e troverete infinite occasioni per i vostri regali delle feste".

"Un grazie - dicono dalla scuola - in particolare alla professoressa Franca Bernabei per la sua collaborazione e partecipazione attiva. A Natale ogni dono ha un valore immenso ed ogni gesto di solidarietà esprime la sentita partecipazione ad un progetto artistico di grande umanità.

Venite a trovarci, vi aspettiamo!".