Alla Fiera del Bue grasso di Carrù, con 1518 chili, Vulcano è il più pesante di sempre

Vulcano, con i suoi 1518 chili, è il bue più pesante della 109^ Fiera del Bue Grasso di Carrù. A memoria di tutti, non c'è mai stato un bue così pesante.

E' uno dei capi allevati da Andrea Migliore, titolare di un'azienda agricola di Caraglio, lungo la provinciale che conduce in Valgrana, località Grassini. Andrea alleva bovini di Razza Piemontese, tutti iscritti al Libro Genealogico tenuto dall’Associazione Anaborapi. Quindi, tutti certificati e tracciabili.

La produzione di Andrea è particolare: solo castrati, una sessantina in media, rigorosamente di Razza Piemontese, dei quali i migliori, otto all’anno, dopo un quinquennio di cure e di attenzioni, diventano buoi grassi. Questi ultimi un tempo, quando non c’erano i mezzi meccanici, si usavano per i lavori nei campi. Adesso sono apprezzati per la gustosa prelibatezza della carne di cui il bollito misto è la massima espressione in cucina.

E Vulcano non poteva trovare una migliore consacrazione, per la sua stazza, alla Fiera di Carrù.