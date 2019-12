“Ricordati di Giulio e Nino”: i ringraziamenti dell'associazione Attivamente di Costigliole Saluzzo

Gent.mo Direttore,

in questi mesi, da giugno a novembre, a Costigliole Saluzzo, come Associazione Attivamente, siamo riusciti ad organizzare diversi eventi per il progetto “Ricordati di Giulio e Nino”: 3 giorni di musica in giugno con i concerti delle Madamè, della Tribute band Bertoli e dei Senza Patria, la proiezione ad ottobre del film “La stanza del sorriso” e la merenda sinoira con il gruppo “ Dal vej al giou” il 23 novembre.

Grazie a questi eventi sono stati raccolti quest’anno 4.270 euro, che verranno nuovamente donati all’Istituto Oncologico di Candiolo (AIRC) per sostenere la ricerca sulla cura del cancro coordinata dal Dott. Guido Serini relativa alla proteina “Semaforina 3”. Tale ricerca era già stata finanziata in passato dal nostro progetto ed aveva dato risultati utili relativi alla riparazione dei vasi sanguigni tumorali (abnormi e malformati a causa della malattia, risultano poco efficaci nel trasporto dei farmaci e dell’ossigeno), mantenendone la struttura e migliorando quindi l’efficacia delle cura e dell’ossigenazione.

A nome dell’Associazione Attivamente di Costigliole Saluzzo, desideriamo quindi ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo nuovo traguardo, dagli organizzatori, ai collaboratori, ai partecipanti ed a chi ha contribuito, con grandi e piccole donazioni, alla realizzazione degli eventi. Un rigraziamento particolare va agli sponsor che ci hanno sostenuto durante tutte le iniziative: i commercianti e i produttori di Costigliole Saluzzo e dintorni, Ecotermica Servizi Spa, salumificio Brizio, Poderi del Palas di Chiotti, tipografia Graph-Art di Manta, Caseificio Quaglia di Scarnafigi, Caseificio Valvaraita di Venasca, ed ai tanti altri che con il loro impegno hanno contribuito alla riuscitissima impresa per questa grande causa.

Siamo sempre più convinti che il modo migliore per ricordare Giulio e Nino sia continuare a fare qualcosa di concreto per gli altri e collaborare per costruire un futuro migliore per tutti, perchè “LE BATTAGLIE SI VINCONO SEMPRE!”