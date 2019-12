53 anni fa moriva Walt Disney: il documentario di tre monregalesi sul papà di Topolino (VIDEO)

Tutti lo conoscono come Walt Disney, per molti è semplicemente "il papà di Topolino". Una figura carismatica e in grado di creare una sorta di universo parallelo, con personaggi sopravvissuti all'incedere inesorabile del tempo e all'avvento delle innovazioni tecnologiche più disparate.

Disney detiene il record del numero di premi Oscar vinti: in 34 anni di carriera, per i suoi cortometraggi e documentari ha ricevuto 59 candidature e 26 statuette, di cui 4 onorarie (nel 1932 per l'ideazione di Topolino, nel 1939 per "Biancaneve e i sette nani" e ben due nel 1942 "per il notevole contributo allo sviluppo dell'uso del suono nei film attraverso la produzione di 'Fantasia'" e un premio alla memoria di Irving Thalberg).

Nel 1956 ha, inoltre, conquistato il David di Donatello destinato al miglior produttore straniero per "Lilli e il Vagabondo".

Domenica 15 dicembre ricorreva il cinquantatreesimo anniversario della sua scomparsa. Tre giovani monregalesi (Maddalena Barale, Roberto Rossetti ed Ettore Poggi), hanno voluto ricordare Walt Disney con un documentario per il blog "Coffee and History", che vi proponiamo di seguito.