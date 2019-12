A Cervasca, gli "auguri di Natale" con il concerto della scuola media

Alla Parrocchia di S. Stefano di Cervasca si è tenuto il concerto di Natale delle classi terze della Scuola Secondaria di 1^ grado, in collaborazione con le classi del biennio del Liceo Musicale “Ego Bianchi” di Cuneo.

Il programma era ricco e molto vario: canti tradizionali, spiritual, carol appartenenti alle culture di Paesi di tutto il mondo, sotto la scrupolosa e attenta direzione del prof. Cappotto (maestro concertatore del Liceo) e della prof.ssa Fusari (docente di musica presso l’istituto di Cervasca).

Un numeroso e caloroso pubblico ha accompagnato la carrellata di brani.

"E’ stato un piacere avere la possibilità di realizzare un progetto così - scrivono dal Liceo Musicale di Cuneo e dall'Istituto comprensivo di Cervasca - si ringrazia il parroco per la disponibilità dei locali più che adatti all’occasione e i Dirigenti delle due scuole che sono stati disponibili e attenti. E’ stato bello vedere una luce particolare negli occhi dei nostri ragazzi che hanno voluto cogliere l’occasione di mettersi in gioco e dimostrare la loro competenza. Un grazie va anche per le offerte raccolte che ci permetteranno di aiutare i nostri alunni meno fortunati a partecipare a tutte le attività didattiche e le uscite che verranno proposte in corso d’anno.Tante piccole gocce d’amore hanno scaldato tanti cuori! Grazie ancora e Buon Natale a tutti!"