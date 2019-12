Al Filatoio di Caraglio il laboratorio per creare le proprie decorazioni natalizie

Un nuovo appuntamento nell’ambito delle iniziative legate alla mostra su Leonardo è alle porte: domenica 22 dicembre i bambini e le loro famiglie potranno partecipare ad un laboratorio per realizzare decorazioni natalizie da appendere all'albero di Natale o da usare per decorare la casa e la tavola in occasione delle festività. Si inizierà alle ore 15.30 con la visita guidata alla mostra “L’altra tela di Leonardo. Le geniali invenzioni delle macchine tessili”. Seguirà il laboratorio, che i bambini potranno svolgere insieme ai genitori, nonni o chi sarà con loro ad accompagnarli, per un pomeriggio in compagnia. L’attività è realizzata in collaborazione con il FABLab (Laboratorio di Fabbricazione Digitale) di Cuneo sulla base delle metodologie educative del tinkering - che consente di apprendere le materie STEM (Scienze - Tecnologia - Ingegneria - Matematica) giocando - e del making. L’evento avrà una durata complessiva di circa 2 ore, per prenotare si può contattare il numero 331/8490075 ma sarà comunque possibile aggregarsi anche al momento (costo a persona: 5 euro).