Rispetto ambientale e sostenibilità: Alba nella "top ten" dei comuni virtuosi d’Italia

E’ quella di Alba – giunta 6ª tra 78 amministrazioni finaliste e 300 partecipanti – l’unica presenza piemontese nelle posizioni di vertice dei Comuni più virtuosi d’Italia.



Il premio è quello che l’associazione nazionale Comuni Virtuosi assegna ormai da sette anni – col patrocinio di Ministero dell’Ambiente, Ispra, Borghi Autentici d’Italia, Avviso Pubblico, Amodo-Alleanza mobilità dolce – col proposito di offrire un riconoscimento a quegli enti locali che si siano distinti per il loro impegno in direzione della sostenibilità ambientale.



Sabato scorso, 14 dicembre, presso il Museo Civico di Crema (Cremona), si è svolta la cerimonia finale dell’edizione 2019, che ha visto l’assessore Marco Marcarino ritirare la targa che certifica l’ottima valutazione ottenuta dai numerosi progetti e iniziative che componevano la candidatura della capitale delle Langhe, piazzata in una posizione di tutto rispetto in una graduatoria nazionale vinta quest'anno dal municipio grossetano di Monterotondo Marittimo (Grosseto) e che nelle prime posizioni, oltre ad Alba, ha annoverato anche Settimo Milanese, Capranica (Viterbo), Olivieri (Messina), Formigine (Modena), poi dalla romana Pomezia (7ª), dalla Latronico (Potenza), Castel del Giudice (Isernia) e Vietri di Potenza (Potenza).



Alba ha partecipato al concorso mettendo in evidenza non soltanto i buoni risultati fatti registrare dalla sua Amministrazione comunale nell’ambito dei rifiuti e della loro raccolta differenziata, e in quello della gestione del territorio e in particolare nelle azioni di lotta ai dissesti seguita alla grande alluvione del 1994, ma anche le "buone pratiche" realizzate in campo ambientale e sociale nelle tre categorie previste dal premio: "Impronta ecologica della macchina comunale", "Mobilità sostenibile" e "Nuovi stili di vita".



Nel primo ambito sono quindi entrate la nuova Scuola Media "Sandro Pertini" della Moretta, che grazie alla sua impiantistica rappresenta un edificio a impatto energetico zero, il progetto di rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica e gli interventi di valutazione statica effettuati sulle alberate cittadine.



Parlando di mobilità sostenibile la città ha registrato apprezzamento per le buone pratiche introdotte col nuovo servizio di trasporto pubblico locale e con l’importante svecchiamento del suo parco automezzi pubblici, con l’introduzione di tre nuovi bus Euro 6 e di due veicoli elettrici, oltre che per i contributi erogati annualmente ai privati che vogliano convertire la propria automobile a Gpl o metano.



Per la categoria "Nuovi stili di vita" la città ha invece presentato la realizzazione del nuovo "giardino inclusivo" nell’area verde di corso Langhe intitolata a Giovanni Dalmasso, il progetto di educazione alimentare collegato alla ristorazione scolastica, quello intitolato "Il cibo non si spreca", poi le ecotessere a punti che da dieci anni premiano chi conferisce rifiuti ingombranti all’ecocentro di via Ognissanti, l’albo compostatori per la promozione del compostaggio domestico, le 7 casette dell’acqua realizzate in città negli ultimi anni e lo Sportello Informativo Amianto.

"Alba – è il commento dell’assessore comunale Marco Marcarino – è sempre stata e sempre sarà una città virtuosa, perché i suoi cittadini hanno mille virtù: sono laboriosi, sono creativi, negli anni hanno saputo tutelare un territorio che molto ci ha dato e che molto ci potrà ancora dare, se sapremo trattarlo sempre con cura e rispetto. Io sono fiducioso. Alba, a prescindere dalle posizioni in una gara, in questo senso non teme confronti; anzi, è di esempio a molte altre realtà italiane. Sono orgoglioso, insieme a tutti gli amministratori albesi e al suo sindaco Carlo Bo, di appartenere e di poter rappresentare questa città meravigliosa".