Bra, comitato raccoglie firme contro il progetto scuola media. Venerdì via alla petizione

Prime iniziative per il comitato che, ai piedi della Zizzola, si oppone alla realizzazione della nuova scuola media nell’area di via Trento e Trieste: un progetto avviato già dalla precedente Giunta di Bruna Sibille e ora portato avanti dall’Amministrazione guidata da Gianni Fogliato, già oggetto di animate discussioni in Consiglio comunale, ora oggetto degli strali del neonato gruppo di cittadini per ragioni riconducibili soprattutto alla supposta insalubrità del sito e ai possibili riflessi negativi che il futuro plesso avrebbe sul già congestionato traffico della zona.



"Lo scorso 4 dicembre il gruppo di cittadini si è riunito per la prima volta in seduta plenaria", fa sapere lo stesso comitato con una nota a firma dei suoi due coordinatori, l’avvocato Francesco Racca e Marina Panero, che informano anche di come i lavori avrebbero visto "l’adesione e partecipazione di un cospicuo numero di cittadini braidesi, anche tecnici, impegnati in diverse attività e rappresentanti di varie realtà, tutti concordi nel mostrare forti perplessità riguardo al progetto di costruzione di una nuova scuola media nell’ex scalo ferroviario (…)".



Agli stessi coordinatori, il livello direttivo del Comitato avrebbe quindi visto affiancarsi altre figure, tra le quali quelle degli architetti Claudio Gotta e Cinzia Gotta, del professor Paolo Bulgarini, di Luigi Gronchi, Tania Ferrara e Dario Pacotto.



"Degne di successive riflessioni – si fa ancora sapere nella nota – sono state le argomentazioni contro il progetto della scuola, i cui particolari tecnici e pratici verranno sviluppati con maggiore efficacia nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. In merito, non mancheranno iniziative di diversa natura volte a sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza e meglio esplicare le ragioni del 'no’. Frattanto, è stato redatto un volantino-manifesto che accompagnerà e guiderà i braidesi nel conoscere meglio il contenuto della petizione sostenuta dal Comitato, mediante raccolta firme".



"I braidesi – si conclude il comunicato – potranno sottoscrivere la petizione contro il progetto della nuova scuola media recandosi presso il punto di raccolta che sarà localizzato all’incrocio tra le vie Cavour e Principi di Piemonte nel corso dei prossimi due mesi a partire dal 20 dicembre: il venerdì mattina, il sabato pomeriggio e la domenica mattina oltre che in altre occasioni e luoghi di cui sarà fornita sollecita comunicazione".