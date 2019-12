Bra, in tanti a Palazzo Mathis per ammirare la mostra dedicata alle opere di Luca Cassine (FOTO)

E’ tornata ad affascinare la nutrita platea di estimatori del suo originale estro artistico e a colmare una piccola parte del vuoto lasciato nel cuore di tanti amici la mostra che per tre giorni ha riportato nella sua Bra le opere di Luca Cassine, artista originario di Cherasco, scomparso nell’estate del 2018 ad appena 42 anni.

Luca se ne andrò improvvisamente in un pomeriggio di luglio, lasciando alla famiglia un’importante eredità di opere che testimoniano un lavoro di ricerca che nel giro di pochi anni lo aveva portato a raggiungere importanti traguardi, facendo delle sue originali composizioni le protagoniste di tante fortunate esposizioni in giro per l’Italia e non solo.

Per tre giorni, sabato, domenica e infine oggi, lunedì 16 dicembre, le sue composizioni ispirate al tema della "metamorfosi" sono tornate a farsi ammirare nella bella ambientazione di Palazzo Mathis, dove tantissime persone non hanno voluto mancare a un appuntamento che attende ora di ripetersi nei prossimi mesi anche in altre sedi, a partire dalla vicina Alba.