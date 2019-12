Bra, sotto le feste alcune modifiche agli orari degli uffici comunali

L’arrivo delle delle festività natalizie comporterà qualche temporaneo cambiamento al consueto orario di apertura al pubblico di alcuni uffici comunali.

In particolare, gli uffici “Turismo e manifestazioni”, “Tributi” e “Informagiovani” rimarranno chiusi nei pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2019, garantendo però i propri servizi durante la mattinata. L’Informagiovani, chiuso venerdì 27 dicembre, sarà aperto lunedì 30 (ore 10-13 e 16-18), per poi dare l’appuntamento agli utenti a partire dal 7 gennaio 2020.

Modifiche in vista anche per lo Sportello Servizi alla Persona, che rimarrà chiuso nei sabati 21 e 28 dicembre e il 4 gennaio 2020. L'Ecosportello di corso Monviso, invece, sarà aperto il 23, 24, 27, 28, 30 e 31 dicembre dalle 8.30 alle 12.30. A partire dal 2 gennaio entrerà in vigore il nuovo orario, consultabile nell’apposita sezione del sito istituzionale.

Rimarranno aperti durante le feste natalizie il Museo di Storia Naturale Craveri, non visitabile solamente nei pomeriggi della vigilia di Natale e dell’ultimo giorno dell’anno, il Museo archeologico di Palazzo Traversa, che nei mesi di dicembre e gennaio accoglie i visitatori il martedì – 24 e 31 dicembre compresi – e il giovedì dalle 15 alle 18, e il Museo del Giocattolo, aperto tutte le domeniche dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30.Orario ridotto invece per la Biblioteca civica di via Guala 45, che oltre ai pomeriggi del 24 e del 31 dicembre chiuderà anche il 27 e il 28 dicembre.Tutti gli uffici comunali saranno chiusi nei giorni festivi del 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio.