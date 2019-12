Buona la prima per l'Incatevole Natale di Savigliano

La manifestazione si è svolta sabato 14 e domenica 15 dicembre in piazza Santarosa.

Buona la prima per l'Incantevole Natale in piazza Santarosa a Savigliano.

Proficua la collaborazione che ha portato alla creazione di una manifestazione nuova e frizzante. Un week end natalizio che ha allestito in piazza 20 Botteghe delle Meraviglie, 5 Botteghe gourmet che hanno addolcito le merende di grandi e piccini.

Alla sua prima edizione, è stata organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano e dalla Consulta Cultura, in collaborazione con il Comune di Savigliano.

Il laboratorio degli Elfi ha accolto 4 classi della scuola primaria di Savigliano che hanno realizzato splendide Stelle di Natale, le signore si sono fatte coccolare dall’estetica Rosso, durante il laboratorio Coccole per le mani e Christmas make up, hanno approfondito l’arte di incartare i pacchi, e di allestire un tavolo per le feste con Gloria Monasterolo.