Effetto boomerang per il post di Paolo Bongioanni su Greta: diventa un caso politico e arriva in consiglio regionale

Il potere dei social è anche quello di riuscire a trasformare quella che forse voleva essere una "goliardata", seppur discutibile, in “caso” politico.

E’ successo a Paolo Bongioanni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, per un fotomontaggio in cui associa la sua immagine alla celebre foto di Greta Thunberg che gela con lo sguardo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

In realtà, Bongioanni non attacca l’attivista ambientalista.

Sono piuttosto i suoi follower ad aver usato toni grevi e ad essersi lanciati in commenti (anche volgari) nei confronti di Greta. Commenti, però, da cui lui non si dissocia.

Dura la reazione di Marco Grimaldi (Luv), che, in una nota stampa, parla di “turpiloquio inaccettabile nei confronti di una minorenne. Bongioanni è come il negazionismo sul cambiamento climatico: pessimo come l’ignoranza e senza speranze – annota - come le persone che pensano di far ridere".

Grimaldi rincara la dose stigmatizzando talune espressioni: “Tra i commenti di molti utenti – scrive in un comunicato stampa - ho letto giudizi vergognosi su una coetanea dei loro nipotini, ma certo non mi aspettavo che un consigliere regionale postasse certe stupidaggini e, soprattutto, approvasse commenti molto simili, pubblicati sotto un suo post. Tutto pensavo di leggere, e purtroppo molto ho letto in questi giorni, ma non che un uomo di 53 anni, consigliere regionale del Piemonte, - aggiunge l’esponente della sinistra - potesse arrivare a giudicare la bellezza di una ragazzina di 16 anni e metterla in relazione a una possibile molestia alla sua persona. Ed è veramente triste, oltre che grave – rileva ancora Grimaldi -, che le uniche parole su Greta provenienti dalla destra e finite sui giornali siano di questo tenore: sono rimasti in silenzio davanti alla marea di gente scesa in piazza per il clima, pensando forse di fare passare la nottata, e riprendere a negare l'emergenza climatica in atto anche in Piemonte come hanno fatto all'inizio di questa legislatura. Ma Greta è passata a Torino e come tutte le personalità con grandi idee ha lasciato dietro di sé tanto entusiasmo. Con buona pace degli insultatori del web, del cinquantatreenne Bongioanni che crede che una 16enne gli voglia toccare il c…o, e della destra piemontese. Noi in Consiglio regionale, e in piazza con i ragazzi di Fridays for future, non daremo loro tregua fino a che il Piemonte non affronterà, coi fatti, - conclude il consigliere di Liberi e Uguali - la sua emergenza climatica”.

Non si fa attendere la risposta dell’ex direttore dell’Atl ora presidente della Commissione Cultura a Palazzo Lascaris: “Io non ho insultato nessuno. Si è trattato – si difende Bongioanni - di un semplice post ironico. Potrei chiedere i danni per violazione della privacy e querelare per diffamazione ma non credo lo farò. Certo è – aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia – che se il livello della sinistra è quello usato da Grimaldi significa che in questo Paese non c’è più libertà. Oggi (lunedì) valuterò, insieme ai miei colleghi di gruppo, quali iniziative intraprendere. Sul piano personale, per ora, non intendo muovermi. Su quello politico, anche in considerazione dell’art 38 del regolamento del Consiglio regionale che tutela i singoli consiglieri, Fratelli d’Italia valuterà se sollevare la questione durante la seduta di martedì”.

Un “caso”, quello che vede protagonista Paolo Bongioanni, che dimostra quali possano essere gli effetti di una gestione incauta dei social, strumenti di comunicazione che arrivano ad una vasta platea, ma che celano spesso inattesi effetti boomerang.