Il Natale al "Sacra Famiglia" di Mondovì: ecco tutti gli appuntamenti

"Lunedì 16 dicembre - ha dichiarato - si terrà la festa di Natale con Anteas e la visita del sindaco, Paolo Adriano , per lo scambio di auguri. Verranno inoltre a farci visita i bimbi della scuola elementare del rione Altipiano, che regaleranno un momento di atmosfera natalizia esibendosi in alcuni canti natalizi. Infine, il 30 dicembre spazio alla tombolata di fine anno" .

Diego Bottero ha quindi aggiunto: "Anche quest’anno ci siamo impegnati al massimo per rendere gioiose queste giornate per i nostri anziani. Voglio ringraziare la direttrice della struttura, l'educatrice, la psicologa e tutto il gruppo dei nostri volontari per il grande impegno profuso. Un riconoscimento a tutto il personale, agli operatori di cucina e soprattutto alle nostre OSS, che, pur in momenti difficili, riescono a regalare un sorriso ai nostri ospiti. Un plauso anche al nostro sindaco, sempre personalmente attento al nostro ente e alle nostre necessità. Ringraziamo, infine, il gruppo 'La Crica del Borgat', 'Mondovip', il Rotary Club e la giocoleria per aver allietato i pomeriggi con le loro attività. Un segno di grande integrazione della nostra realtà con la città di Mondovì".