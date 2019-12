Mondovì: iniziano i lavori di salvaguardia della facciata del teatro sociale di Piazza

Prendono il via quest'oggi, lunedì 16 dicembre, i lavori di salvaguardia della facciata del teatro sociale di Mondovì, situato nel rione Piazza in via delle Scuole.

Per consentire l'esecuzione dell'intervento, sono istituite le seguenti modifiche alla disciplina della viabilità veicolare e pedonale lungo la carreggiata:

- DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in via delle Scuole, nel tratto compreso tra i civici 29 e 35, sino alle 17.30 di lunedì 23 dicembre;

- DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE in via delle Scuole, nel tratto compreso tra i civici 29 e 33, fino alle 17.30 di lunedì 23 dicembre.

"Durante i lavori - aggiungono dal municipio -, i residenti, i domiciliati, gli utilizzatori di autorimesse in via delle Scuole nei tratti a monte e a valle del cantiere e gli aventi diritto potranno circolare in via delle Scuole in regime di doppio senso di circolazione, con accesso e recesso rispettivamente da piazza Maggiore e piazza IV Novembre. Il percorso pedonale di collegamento tra piazza Maggiore e piazza IV Novembre sarà su via Gallo, via Vitozzi e via delle Scuole".