Oltre 200 Babbi Natale “a passeggio” per la città di Savigliano

Oltre 200 Babbi Natale a Savigliano hanno “invaso” il centro città per la tradizionale Camminata volta a raccogliere fondi per l’Associazione Amici dell’ospedale SS Annunziata.

Un successo che si riconferma per la sua terza edizione. “È un appuntamento ormai tradizionale, un bel momento di aggregazione, convivialità e allegria” commenta Francesco Villois dell’associazione a sostegno dell’ospedale.

Organizzata in collaborazione con la palestra Vitality Wellness, la Fondazione Ente Manifestazioni e la Pro Loco di Savigliano, la manifestazione ha condotto i partecipanti da piazza del Popolo a piazza Turletti, toccando i punti principali della città. Una festa per tutti all’insegna della solidarietà, del benessere e dell’allegria. Un divertimento per adulti ma anche e soprattutto per i bambini che hanno potuto partecipare e scattare una foto insieme a Babbo Natale.

Lungo il percorso, l’accoglienza da parte dei sette esercizi commerciali che hanno offerto le golosità nelle tappe previste: Taipe, Manuel, Pelle D’oca, Roma e Oasi del Gelato, Chicolat dolciumi e Capriccio pizza al taglio.

Ad attendere i partecipanti, in piazza Turletti, il concerto de “Gli Zeband” che hanno suonato musiche di Natale e soul. Infine la Pro Loco ha distribuito panettone e cioccolata calda per tutti.

Tanti i premi estratti offerti dai negozi saviglianesi: Sm U2 , Party Sport, Giuggia Sport, Bike Solution, Europneus, Mondo Rubber, Gator Basket,Palestra Vitality e Fondazione Crs.

A condurre la giornata la voce di Doriano Mandrile che ha animato la comminata e condotto la consegna dei premi.

Tutto il ricavato dalla giornata andrà all’associazione Amici dell’ospedale SS Annunziata.