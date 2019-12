Preparativi in corso il 65° Carlevè d' Busca

Fervono i preparativi per la prossima edizione del carnevale cittadino che, per l’edizione 2020, sarà organizzato da un nuovo gruppo di volontari, gli Amici del Carlevè ‘d Busca.

Fanno parte del numeroso gruppo diversi buschesi, alcuni “veterani” del carnevale, con esperienza in proloco e nella corte delle maschere cittadine, e alcune giovani new entry, pronte a portare nuove idee ed entusiasmo. Il nuovo comitato si è costituito ufficialmente in questi giorni e ha nominato i componenti del direttivo: il presidente, Davide Marabotto e i consiglieri, Ivano Falco, Daniele Giraudo, Federica Olivieri, Roberta Marino, Cristina Fornero, Giuseppe Ghio, Osvaldo Demaria.

“Da sempre l’organizzazione dell’evento richiede grande impegno e disponibilità, indispensabili per la buona riuscita della manifestazione – spiega il neopresidente, Davide Marabotto - Il desiderio e la volontà di proseguire la bella tradizione cittadina ha imposto la costituzione di un comitato apposito che se ne occupi in maniera esclusiva”.

“La festa mascherata è per Busca un appuntamento molto atteso e seguito da tanti concittadini e da migliaia di visitatori che ogni anno vengono accolti in città – dice il sindaco, Marco Gallo - L’Amministrazione crede molto in questa manifestazione, tra le più importanti del programma degli appuntamenti annuali e ringrazia fin d’ora il nuovo gruppo di buschesi, che hanno dato la propria disponibilità a proseguire la tradizione mascherata cittadina”.

Il nuovo sodalizio è al lavoro ormai da settimane per l’organizzazione dell’importante evento che il prossimo anno festeggerà i 65 anni di storia. La “gran baldoria a la cà ‘d Micon e Miconëtta”, come da tradizione, prevede un ricco programma di festeggiamenti, con tre serate in musica più il pomeriggio dedicato ai bambini, che culmineranno nella sfilata dei carri allegorici, da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio 2020