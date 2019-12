Qualità della vita 2019: è la Granda la provincia piemontese in cui "si vive meglio"

In trenta anni di pubblicazione della classifca sulla qualità della vita del Sole24Ore la provincia di Cuneo non sarà mai salita sul podio nazionale, ma nell'edizione targata 2019 arriva a un passo dalla "top 20" e si qualifica come città in cui si vive meglio dell'intero Piemonte.

- IL RISULTATO DELLA NOSTRA PROVINCIA

La Granda infatti raccoglie un più che dignitoso 21° posto nella classifica generale - composta da 107 possibili posizioni - che vede per il secondo anno consecutivo la provincia di Milano in testa e per la quarta volta in trent'anni quella di Caltanissetta come fanalino di coda.

I dati della classifica vengono analizzati tramite sei aree tematiche differenti e un totale di 90 indicatori: cultura e tempo libero (in cui la Granda si posiziona 86^), demografia e società (61^), ricchezza e consumi (29^), affari e lavoro (17^), giustizia e sicurezza (14^) e ambiente e servizi (7^).

Dal 1990 - primo anno di vita della classifica - la nostra provincia ha guadagnato in totale quattro posizioni passando dal 25° posto al 21°, con il notevole 7° posto del 1997 e del 2015; è invece la numero 37 la posizione peggiore mai raggiunta dal territorio, nel 1992.

La "medaglia d'oro", però, la Granda è riuscita a strapparla diverse volte in due specifiche aree tematiche: ambiente e servizi nel 1993 e affari e lavoro nel 1997, nel 2008 e nel 2012.

Curiosi anche i dati relativi al 2018, dove il cuneese raggiunte il 47° posto in cultura e tempo libero (-39 posizioni), il 34° in demografia e società (-27 posizioni), il 36° in ricchezza e consumi (+7 posizioni), il 12° in affari e lavoro (+5 posizioni, miglior risultato dei 12 mesi passati), il 16° in giustizia e sicurezza (+2 posizioni) e il 58° in ambiente e servizi (+51 posizioni).

- I DATI GENERALI

In generale la classifica vede ben piazzate le regioni autonome di Bolzano, Trento e Aosta così come diverse delle città più grandi d'Italia (la "nostra" Torino guadagna cinque posizioni dal 2018 e si attesta al 33° posto).

Diverse province del Mezzogiorno, invece, si trovano in coda alla classifica.