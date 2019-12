Rotary Saluzzo accoglie Carlotta Pallo, consulente di Banca Generali Private e già presidente del Rotarac Monviso

E’ stata la Governatrice del Distretto 2032 Ines Guatelli, insieme al presidente Luigi Musacchio, ad accogliere nel Rotary Saluzzo (lunedì 9 dicembre all'Interno2) Carlotta Pallo, 30 anni assistente commerciale della Banca Generali Private, società che opera in ambito della consulenza finanziaria e gestione del risparmio.

La neo socia, studi in Scienze dell’Amministrazione aziendale, con un importante percorso professionale nei servizi di consulenza, nel settore delle risorse umane, è stata presentata dalla madrina Alessandra Tugnoli, che ha sottolineato uno dei merito più grandi per la famiglia rotariana saluzzese che ha accolto il suo ingresso. L’aver contribuito con grande entusiasmo alla ricostituzione del Rotarac Monviso di cui è stata presidente.

Nell’ambito della serata, intorno al concetto – motto presidenziale “Il Rotary connette il mondo” la governatrice ha fatto perno sull’importanza di non essere semplici iscritti, ma soci responsabili nel lavoro di rete, tra sodalizi, istituzioni e associazioni del territorio, per portare cambiamenti positivi.

Ricordando la campagna porta bandiera del Rotary Internazionale: la sfida per l’eradicazione della poliomielite nel mondo, dove sono stati segnalati 32 nuovi casi in PaKistan e 10 in Afghanistan, ha chiesto ulteriore impegno finalizzato all’obiettivo.

“I più grandi successi si raggiungono tutti insieme con volontà, determinazione e cuore” il sigillo all'intervento aperto da parole di apprezzamento per il sodalizio saluzzese.