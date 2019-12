Torna la tradizionale "Festa degli Auguri" al Liceo Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì

Una simpatica tradizione, inaugurata già da qualche anno, è la “Festa degli Auguri” del Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì, che quest'anno si terrà il pomeriggio di giovedì 19 dicembre con inizio alle ore 17 in Aula Bruno e alla quale è invitata tutta la cittadinanza.

Un momento di festa, certamente, ma anche e soprattutto un momento in cui confluiscono più aspetti caratterizzanti della scuola: si terranno interventi di ex-alunni, che racconteranno il loro lavoro di ricerca all'Università e la loro carriera accademica e professionale, per richiamare l'attenzione sulla cura delle eccellenze e sulla bellezza della conoscenza, tema questo molto caro e particolarmente curato nel Liceo, che ha partecipato al Progetto “Bravi in Ricerca” organizzato dalla Fondazione CRC con la realizzazione dei Convegni Beccaria degli ultimi anni; ci saranno letture di brani sul rapporto cultura umanistica/cultura scientifica, due facce della stessa medaglia, ed esibizioni vocali e musicali di nostri studenti, perché è essenziale riflettere e divertirsi con lo studio, cercando di perseguire una preparazione olistica; sarà anche presentata l'edizione speciale – stampata grazie al supporto di “Informatica System” - del Giornale d'Istituto, “ErrorediStampa”, che è arrivato alla rispettabile età di venticinque anni e vi saranno anche la consegna di borse di studio, generosamente elargite da Giovanni Cera, ad alunni che si sono distinti per il loro profitto e la premiazione per esiti particolarmente brillanti in concorsi e competizioni in campo scientifico. Il tutto si concluderà con un quanto mai opportuno momento conviviale, che con brindisi e panettone suggellerà il piacere di collaborare assieme di tutte le diverse componenti della nostra scuola, che ha nell'armonia della condivisione di progetti e convincimenti culturali la sua forte cifra identitaria.