Torre Mondovì, Babbo Natale e i suoi Elfi accendo la magia delle feste

Sabato 14 dicembre Babbo Natale e i suoi Elfi hanno portato il Natale a Torre Mondoví.

Una giornata all'insegna del divertimento che ha visto la partecipazione di tanti bambini con le loro famiglie.

"Grazie a tutti quelli che sono accorsi per questa giornata perché senza di loro non sarebbe stato possibile un simile successo- scrive don Marco Dardo -. Grazie agli Elfi Fabrizio Brogna, Eros Conterno, Matteo Ansaldi, Andrea Lingua,Loris Laratore, Fabrizio Garbarino, Luigi D'Amato, Danilo Lombardi, Mario Bailo, Mirko Barale e all'elfa Giulia Pessino che con la loro sensibilità e gentilezza hanno trasformato tutti i bambini in renne regalandogli un'emozione indimenticabile. Grazie anche alla Panetteria Manuello per il favoloso rinfresco, al Bar Torre per la buonissima sangria e il banchetto allestito e al Circolo Felice Lobera che con un ricco buffet ha accolto tutti per l'intera serata. Un ringraziamento ad Animatorre che con i suoi fantastici animatori ha intrattenuto i bambini tutta la giornata fino a tarda notte, un gruppo favoloso che é un pilastro fondamentale per queste giornate di gioco dei bambini, grazie dunque a Soumia, Ebtissam, Rajaa, Rachele, Gabriele, Luana, Erica, Alessia, Vittoria, Arianna, Francesca, Damiana e Martina. Grazie a Sergio Sciandra e Barbara Taró per l'allestimento di sculture fatto in tutti i locali, che ha dato un tocco magico alla giornata. Infine, al "gruppo costruttori" della panchina dell'Unicorno per averci atteso dalla panchina ed essersi aggiunti alla magica carovana".