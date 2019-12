Alba, lunghe code in tangenziale a causa di un incidente all'imbocco del ponte strallato

Lunghe code sulla tangenziale di Alba in direzione Roddi a causa di un incidente verificatosi poco dopo le 17 di oggi, lunedì 16 dicembre, all’imbocco del ponte Caduti di Nassiriya, poco dopo lo svincolo di immissione dei mezzi provenienti da Bra e Canale.

Per ragioni in via di corso di accertamento da parte della Polizia Municipale albese, sul posto per i rilievi del caso e la regolazione del traffico, due veicoli – una Bmw e una Fiat Panda – sono infatti andati a scontrarsi in modo abbastanza violento.

L’incidente non ha fortunatamente provocato feriti, ma ha causato ingenti danni alle due automobili coinvolte. Al momento si attende quindi l’intervento dei carro attrezzi per rimuoverle dal luogo del sinistro.

La circolazione sulla trafficata arteria si presenta quindi pesantemente rallentata, con code che per le provenienze da Asti hanno inizio prima dello svincolo per corso Asti.