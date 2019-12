Ceva in lutto: è morto Cesare Alliani, ex presidente dell'Ascom e padre dell'assessore comunale Lorenzo

È un giorno triste per la città di Ceva e per l'intera comunità locale, che si trovano a piangere la scomparsa di Cesare Alliani, ex presidente dell'Ascom locale, partigiano combattente e storico commerciante.

L'uomo, padre dell'attuale assessore comunale Lorenzo Alliani, è deceduto all'età di 95 anni presso l'ospedale cebano "Poveri Infermi", dove si trovava ricoverato.

Insignito pochi mesi fa, precisamente a giugno, della Medaglia della Liberazione, Cesare Alliani nella sua parentesi di vita da partigiano combattente apparteneva alla Prima Divisione Langhe, Brigata Castellino, comandata dal tenente Renzo Cesale.

Il Santo rosario sarà recitato alle 20 di oggi, lunedì 16 dicembre, presso il duomo di Ceva, dove, alle 15 di domani, saranno celebrati i funerali.

Oltre al figlio Lorenzo, Cesare Alliani lascia la moglie Angela, la nipote Chiara e il fratello Giorgio.