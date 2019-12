L’intossicazione da monossido a Rocchetta di Sanfront causata da una stufa artigianale e dal condotto dei fumi ostruito dalla fuliggine

Il sindaco del Comune di Sanfront, Emidio Meirone, ha ordinato quest’oggi (lunedì) “l’immediata disattivazione della stufa artigianale” che si trova all’interno di un locale “adibito a garage e laboratorio da fabbro” in via Meirot 2, in località Rocchetta.

Si tratta del locale all’interno del quale – nel pomeriggio di venerdì scorso – due persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio: G.C., 73 anni e P.R., 62 anni.

G.C. era nel garage di casa: venerdì pomeriggio, probabilmente a causa di un’esposizione maggiore al gas, inodore ed incolore, ha perso i sensi. P.R., giunto poco nel garage, ha allertato i soccorsi: sul posto le ambulanze da Paesana e Sanfront e i Vigili del fuoco di Saluzzo e Barge, allertati dopo che il rilevatore di monossido di carbonio in dotazione alle equipe dell’emergenza sanitaria ha riscontrato livelli ad alte concentrazioni.

Nel garage dove si trovavano le due persone v’era una stufa a legna artigianale. I rilievi dei funzionari dei Vigili del fuoco hanno evidenziato “il condotto per l’evacuazione dei fumi ostruito dalla fuliggine”, riscontrando quindi “una situazione di effettivo pericolo”.

Dopo aver ricevuto il verbale di sopralluogo il sindaco ha emesso l’apposita ordinanza: oltre alla pulizia o sostituzione del condotto ostruito dalla fuliggine, G.C. dovrà provvedere anche alla sostituzione della stufa artigianale.

G.C. è stato trasportato dall’emergenza sanitaria al Pronto soccorso di Savigliano, in codice giallo (media gravità). Anche P.R., seppur esposto in misura minore al monossido, è stato trasportato in Pronto soccorso, ma in codice verde, di bassa gravità.