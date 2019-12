Lutto a Savigliano, è mancato Elio Castellano

Lutto per la città di Savigliano. E' mancato all’età di 74 anni Elio Castellano.

Da sempre impegnato nella vita cittadina, Castellano ha lavorato alla Ferroviaria prima e alla Telecom di Savigliano poi.

E’ stato presidente della Società Bocciofila Vita Nova ed era conosciuto da molti in città anche come dirigente accompagnatore delle squadre giovanili e Under dei Maghi negli anni ’70/80.

E’ stato organizzatore di diversi eventi tra cui il Giugno Saviglianese, manifestazione fondata negli anni ’80, e da ultimo dei Campionati Europei di Bocce e di Pentaque a Savigliano.

“Ero molto amico con Elio - commenta il sindaco Giulio Ambroggio -. Spiace perchè Savigliano perde un uomo di grande valore”.

Elio Castellano lascia la moglie Carla, la figlia Giorgia con il marito Alessandro e la nipote Camilla.

Il funerale avrà luogo domani, martedì 17 dicembre, alle ore 14.30 alla Parrocchia di San Pietro mentre il rosario sarà recitato presso l’ospedale oggi, lunedì 16 dicembre, alle ore 18.