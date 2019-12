Presunto abuso edilizio ad Oncino: margaro e geometra a processo

I carabinieri forestali della stazione di Barge avevano effettuato un sopralluogo in località “Meira Dacant-Croce Bulè” nel comune di Oncino il 19 ottobre 2018. Quello che era una stretta mulattiera larga un metro sarebbe stata trasformata in una strada carrabile larga 3 metri.

I carabinieri accertarono che un privato aveva richiesto un permesso per realizzare “una viabilità che consentisse di accedere ai pascoli alpini con mezzi propri”. Ma l’area era sottoposta ai vincoli idrogeologico e paesaggistico ambientale perché si sarebbe trovata, in parte, nel Parco del Monviso, e pertanto i lavori, per i pochi metri di sconfinamento, avrebbero dovuto ottenere speciali autorizzazioni previste dalla normativa.

Davanti al tribunale di Cuneo con le accuse di abuso edilizio e falso sono finiti il margaro S.M., che era il concessionario e utilizzava il sentiero per condurre le vacche all’alpeggio, e il geometra C.G., che aveva redatto la domanda di autorizzazione. Questa sarebbe stata finalizzata ad una semplice manutenzione straordinaria di un tracciato “esistente a servizio di attività agro-silvo-pastorale”, mentre in realtà sarebbe stata costruita una vera e propria strada non corrispondente al sentiero indicato in mappa.

Secondo i Forestali la discrepanza tra i dati dichiarati nel progetto e quelli riscontrati durante il sopralluogo sarebbero consistiti in più di 8mila metri quadrati di superficie interessata dai lavori (rispetti ai 2300 mq dichiarati), e di 300 metri cubi di volume di movimentazione terra (e non 58 come da progetto).

Il guardia parco, sentito come teste del pm Pier Attilio Stea, ha riferito che “il manufatto” si trovava in parte all’interno e in parte all’esterno del Parco del Monviso: “S.M. conosceva bene i luoghi, inoltre c’erano anche i cartelli. Peraltro nessuno ci aveva interpellati e non eravamo stati coinvolti nell’iter della richiesta di autorizzazione”. Le difese contestano il presunto sconfinamento di pochi metri nel parco che è stato calcolato con uno strumento GPS, il quale però ha una tolleranza di 8-10 metri.

L’autorizzazione avrebbe dovuto essere rilasciata dal Settore tecnico della Regione e non, come invece era avvenuto, dal comune di Oncino “tramite l’Unione montana dei Comuni del Monviso”. Alfredo Fantone, attuale sindaco di Oncino, ha spiegato che non avendo un proprio servizio tecnico il piccolo comune si appoggia all’Unione montana. Il suo predecessore Mario Bianchi (deceduto nell’agosto 2018) aveva concesso l’autorizzazione per una “manutenzione straordinaria” del sentiero, ma la pratica era stata lavorata dall’ufficio tecnico dell’Unione a Revello: “Nella sua relazione tecnica il geometra C.G. aveva scritto che era una strada già percorribile dai primi del ‘900, ma non è vero, mai stata carrabile. Nel 2019 abbiamo revocato la concessione del pascolo a S.M. perché aveva violato la normativa e la buona fede contrattuale”.

L’avvocato Luca Martino, difensore del geometra G.: “Perché il Comune ha rigettato la domanda di sanatoria presentata dagli imputati? Se l’avesse accolta non saremmo arrivati fin qui”. La risposta del sindaco: “Perché volevano rifarla non in linea con quanto richiesto dal Comune e comunque fu presentata fuori tempo massimo”.

Il geometra dell’Unione montana che curò la pratica di richiesta di manutenzione straordinaria del sentiero presentata nel 2017: “I lavori erano piuttosto inconsistenti perché prevedevano soltanto 30 metri cubi di scavi su una lunghezza di un chilometro e mezzo, quindi un intervento minimale. Il geometra allegò il foglio della mappa catastale risalente ai primi del ‘900 da cui risultava una larghezza della strada di 3 metri, e allora non feci sopralluoghi. Invece nel 2019 durante un controllo per la messa in ripristino valutai che la situazione era difforme, e fu emessa ordinanza di sospensione lavori. Ad oggi il sentiero non è stato ripristinato”.