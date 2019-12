Grande successo per il 7° Mercatino di Natale a Busca organizzato da Assoimprese

Tante famiglie con bambini hanno partecipato ieri, domenica 15 dicembre, alla 7^ edizione del Mercatino di Natale a Busca. L'evento era organizzato da Assoimprese Busca con il patrocinio della Città.

Dalla mattina alla sera, le vie del centro hanno ospitato una vasta esposizione di prodotti tipici alimentari e artigianali di nicchia. I negozi erano aperti con esposizione esterna, ed era attivo un percorso gastronomico con punti ristoro di specialità locali.

Grande animazione per i più piccoli con intrattenimenti e giochi, musica e danze popolari per gli adulti.

I commercianti, grandi protagonisti dell'evento, hanno annunciato novità per la Fiera di Maggio (che si celebra ogni anno l'ultima domenica di maggio): “Nel 2020 celebreremo la decima edizione con un programma importante su più giorni”.

Il sindaco Marco Gallo: “Ringrazio Assoimprese per l'impegno messo in questi anni. I risultati si vedono. È davvero importante rivitalizzare il centro. Domenica prossima, 22 dicembre, un altro evento 'Aspettando il Natale' con attività per bimbi e negozi aperti".

Ecco il programma di "Aspettando il Natale" di domenica 22 dicembre, sempre organizzato da Assoimprese Busca con il patrocinio della Città.

Dalle ore 14, animazione itinerante nel centro storico con la partecipazione di Allegri Sognatori, Suonatori di Piva, Blink Circolo Magico, Prezzemolo, Giacomino Pinolo (Clown Poetico).

Negozi aperti. In piazza della Rossa IL LUDOBUS con i suoi giochi in legno e il Gruppo A.N.A preparerà The e Vin Brulè.

A Casa Francotto (presso II Salotto delle Donne) lo studio Ciravegna propone: laboratorio "Giochi (in scatola) sotto l'albero" dedicato ai bambini dai 5 anni in su. Ingresso libero