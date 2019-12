I prossimi appuntamenti alla Fondazione Mirafiore: Michela Murgia con Chiara Tagliaferri e Aldo Cazzullo

Nuovi appuntamenti della settimana in Fondazione Mirafiore, gli ultimi prima della pausa natalizia:

- sabato 21 dicembre alle ore 18.30 Michela Murgia e Chiara Tagliaferri terranno un incontro dal titolo "Morgana, donne che le madri non approverebbero".

È uscito da poco, è il libro che ha messo insieme le penne e le intelligenze di due donne speciali: Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. Insieme, le due autrici, raccontano 10 storie esemplari di donne molto diverse tra loro, ma tutte, a loro modo, fuori dagli schemi: Moana Pozzi, Caterina da Siena, Grace Jones, Moira Orfei, Marina Abramovich, Shirley Temple, le sorelle Bronte, Tonya Harding, Vivienne Westowood, Zaha Hadid.

Sono donne controcorrente, strane, pericolose, esagerate, stronze e difficili da collocare. Donne che vogliono piacersi e non compiacervi, donne che non sono in concorrenza con gli uomini, ma desiderano misurarsi unicamente con se stesse e il proprio talento, un po’ fate e molto streghe, belle e terribili insieme. Ci piace molto avere ospiti queste due autrici in una stagione della Fondazione Mirafiore come questa, che riflette molto sul femminile e sul suo mondo. È un po’ come chiudere un cerchio, dare un senso al tutto...

- domenica 22 dicembre alle ore 18.30, come da tradizione prima di Natale ci sarà Aldo Cazzullo, quest'anno con un nuovo libro dal titolo "Peccati immortali". Dopo aver esplorato l’Italia della guerra e dell’immediato dopoguerra, dopo aver scritto un libro a 6 mani con i suoi due figli sulle nuove tecnologie, questa volta Aldo Cazzullo firma, insieme a Fabrizio Roncone, suo collega al Corriere, un romanzo di impianto classico, un giallo. Lo sfondo è la Roma del potere politico, ma l’orizzonte temporale è spostato in là di qualche anno rispetto al presente. Chissà come mai è così simile ai giorni nostri, anche se la scrittura risale evidentemente a mesi fa, forse che la realtà politica italiana corra più veloce della fantasia?...Paolo Saraceno ci farà assaporare, con le sue letture, alcune pagine del nuovo romanzo e Walter Porro, come sempre, accompagnerà al piano.

Al termine degli incontri per chi lo desidera, sarà possibile cenare presso l'Osteria Disguido con menu alla carta, previa prenotazione, scrivendo a info@osteriadisguido.it oppure chiamando il numero 0173 626442.