Tante risate per lo spettacolo "I pirati del Tanaro 2" al teatro Salomone di Cherasco

Tantissime risate ed applausi a non finire per "I pirato del Tanaro 2" andato in scena il 14 dicembre al teatro Salomone di Cherasco.

Lo spettacolo è stato scritto e diretto da Mattia Marrone e Ivo Calandri dell'Organizzazione Culturale Harold Haupwood di Cherasco.

Sul palco 16 instancabili attori per un susseguirsi continuo di battute, gag e colpi di scena per più di due ore di puro divertimento.

Ben pensata, ben scritta, ben diretta e soprattutto ben interpretata "Pirati del Tanaro 2" è una commedia inedita e affascinante, che oltre a far ridere ci ricorda che non bisogna mai smettere di sognare e di non chiudere mai la porta dei propri sogni.

Al termine dello spettacolo una giuria di 7 persone ha votato il migliore attore: Maurizio Dogliani nel ruolo del maldestro e sfortunato pirata John Ciluffo.