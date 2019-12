Cuneo: nella maggioranza in Consiglio comunale c’è una partita aperta tra Partito Democratico e Solidali Democratici

A metà mandato della seconda Amministrazione Borgna c’era l’accordo che il presidente del Consiglio insediatosi dopo le elezioni del 2017, Antonino Pittari del Partito Democratico, avrebbe lasciato il posto a un rappresentante della lista Cuneo Solidale Democratica. Ora, sarebbe giunto il momento del passaggio.

Ma proprio tra i Solidali Democratic sono tornate a farsi vive in queste ultime settimane alcune fibrillazioni che sorsero già due anni e mezzo fa. Allora, infatti, molti della lista non digerirono che il sindaco scelse come assessore e persona di fiducia, Guido Lerda: certamente esperto nella materia dell’acqua pubblica sulla quale nei periodi successivi si sarebbero dovute prendere decisioni importanti, ma non eletto nell’Assemblea cittadina in quanto solo settimo tra i candidati della compagine.

Però, a chi aveva ottenuto più preferenze - Alessandro Spedale - venne promessa la presidenza del Consiglio in staffetta con Pittari e al secondo “classificato” - Marco Vernetti - il subentro a Lerda come assessore. Ora parrebbe che l’assessore lo debba fare Spedale. E che Vernetti comunque scalpiti e stia reclamando a gran voce un posto.

Che succederà? Nel Consiglio comunale di questa settimana all’ordine del giorno non ci sono le dimissioni di Pittari. Per cui, un accordo, al momento, tra i Solidali Democratici sembrerebbe non esserci. Se, tuttavia, Lerda, non dovesse lasciare l’assessorato potrebbe toccare a Mauro Mantelli del Partito Democratico farne le spese, lasciando il posto in Giunta a Spedale. Anche Mantelli, infatti, lo scelse il sindaco come esterno perché, alle votazioni del 2017, non si presentò come candidato.

E il Pd potrebbe essere ricompensato mantenendo la presidenza del Consiglio con la conferma di Pittari o la sua sostituzione con un altro consigliere eletto. Magari una donna. Per Cuneo Solidale Democratica rimane la spina nel fianco di Vernetti. Perché non è esclusa la possibilità che entri anche lui in ballo come presidente del Consiglio sparigliando, però, le carte.

La partita è complicata. In ogni caso è probabile che se qualcosa deve accadere avvenga solo dopo le festività di fine anno.