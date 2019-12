Dopo il grave malore, il “grazie” ai soccorritori e ai sanitari che le hanno salvato la vita

Il 1 novembre scorso, giorno di Ognissanti, si trovava al cimitero della frazione Occa di Envie, quando è stata colta da un malore. Loredana Miretti si è accasciata al suolo. Immediata la chiamata di soccorso, effettuata alla centrale del numero unico per le emergenze, il 112.

Sul posto sono giunte le ambulanze dell’emergenza sanitaria territoriale: prima i volontari della Croce rossa di Barge, poi medico e infermiere, insieme ai volontari della Croce verde di Saluzzo.

Le condizioni della donna, sin da subito molto molto gravi, sono state stabilizzate sul posto dai sanitari. Poi, è stato predisposto il trasporto in elisoccorso presso l’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Oggi, Loredana, che dopo esser stata colta da un arresto cardiaco, è in via di guarigione, vuole ricordare e ringraziare quanti si sono adoperati per salvarle la vita: le persone che si trovavano con lei – quel giorno – al camposanto di Occa di Envie, i soccorritori giunti tempestivamente sul posto, l’equipe dell’elisoccorso e il personale del Santa Croce di Cuneo.

“Grazie a tutti – dice Loredana – per i soccorsi, l’assistenza e le cure che mi avete dato. Siete un esempio di professionalità, umanità ed eccellenza per la nostra sanità”.