I Controvento saranno la colonna sonora del Capodanno al Wellington di Paesana

Paesana li aveva già conosciuti ed applauditi il 16 agosto scorso, in un’affollata serata a base di paella valenciana,

Con le canzoni dei Nomadi avevano fatto emozionare e cantare un po’ tutti, unendo generazioni anagraficamente ed apparentemente davvero lontane: quei “miracoli” che solo la musica riesce a fare.

Sull’onda di quello straordinario successo, la Tribute Band dei Controvento - Gigi Molino (voce), Kevin Nari (chitarra), Simone Baudino (batteria), Claudio Colombo (tastiere) e Diego Pisarra (basso) – tornerà in paese per una nuova tappa del suo tour martedì 31 agosto, per allietare i commensali che attenderanno l’arrivo del 2020 comodamente seduti ai tavoli imbanditi del ristorante Wellington di via Reinaud, 20).

Da gustare ci sarà il Menù di San Silvestro, che verrà servito dalle 20 in poi e prevede: aperitivo di benvenuto con prosecco e stuzzichini dello chef, carpaccio di polpo con vinaigrette ai pomodorini e sedano rapa, bocconcini di baccalà su crema di pomodorini e olive taggiasche, chiarello di Zibello D.O.P. con frutta esotica, cotechino nostrano e lenticchie, sorbetto al limone.

Chicche al Castellano e nocciole, fregola rispettata ai frutti di mare, bocconcini di bue brasati al nebbiolo con pure di patate.

Gamberoni al profumo di agrumi con patate al forno.

Bis di dolci, caffè, pandoro panettone e spumante per brindare al nuovo anno.

Vini a scelta tra Dolcetto, Barbera, Nebbiolo, Arneis Erbaluce Fiano.

Tutto compreso a 60 euro (bambini fino 12 anni 30 euro, da 0 a 4 anni gratuito.

Inoltre, musica concerto di mezzanotte all’esterno con i Controvento cover Nomadi.

Il concerto è a disposizione di tutti, anche di quanti non abbiano cenato al Wellington ma vogliano trascorrere nel locale gli ultimi minuti del 2019 ed i primi del 2020, con in mano un benaugurante bicchiere di spumante.

Per il Cenone di San Silvestro ci sono ancora pochissimi posti liberi. Prenotazioni al numero 377.3598255.