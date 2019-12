Scuole nuove a San Chiaffredo di Busca: il Comune ha ottenuto un co-finanziamento al costo di progettazione

Il Comune di Busca ha ottenuto il finanziamento per la progettazione definitiva del nuovo edificio per le scuole primarie di frazione San Chiaffredo da parte del ministero delle Infrastrutture, pari a 60.000 euro. La concessione è arrivata in seguito alla richiesta inviata al Fondo progettazione per gli Enti locali il 30 agostoscorso. Ora si procederà ad attivare le procedure che prevedono la pubblicazione del bando entro tre mesi e l'approvazione del progetto entro 24 mesi dall'aggiudicazione del servizio.



“Mentre siamo prossimi all’avvio dei lavori per il nuovo polo scolastico in centrocittà - afferma il sindaco Marco Gallo - abbiamo avviato concretamente quest’altro progetto di edilizia scolastica, importante per le frazioni, cogliendo subito un’ottima opportunità. Ringrazio ancora una volta l’ufficio tecnico comunale, sempre attento e pronto a cercare finanziamenti e mantenere viva la progettualità per una Busca che guarda veramente al futuro”.

Il progetto prevede un costo di realizzazione dell’opera di circa 3 milioni e 900 mila euro.