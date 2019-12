Cuneo: presentata l'edizione 2020 dei Premi di Eloquenza italiano e italo-francese

Mercoledì 11 dicembre alle ore 18, presso il circolo ‘L Caprissi di Cuneo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei Premi Eloquenza italiano e italo-francese relativi all’edizione 2020.

L’incontro è stato introdotto dal past president del Lions Club Cuneo, Michele Girardo, che, nella sua funzione di officer distrettuale, ha delineato l’itinerario storico del concorso, con riferimento ai suoi obiettivi di natura etica, sociale e culturale, tradotti in essere attraverso una proficua e costante collaborazione con le Istituzioni scolastiche.

Si è quindi soffermato sulla tematica proposta per la versione italiana, facente capo alla seguente frase del Mahatma Gandhi: “La prima cosa che gli studenti devono imparare è l’umiltà, senza la quale non potranno fare uso delle cognizioni acquisite. Possono ottenere riconoscimenti accademici e assicurarsi alte cariche, ma se vorranno mettere il proprio sapere al servizio dell’uomo, l’umiltà è assolutamente necessaria”.

Il passo, ha precisato il relatore, s’inserisce in un contesto pedagogico e formativo particolarmente importante. Il contenuto dell’incisiva affermazione delinea, infatti, un orizzonte etico e comportamentale davvero significativo e prezioso nel percorso evolutivo dei giovani. Percorso funzionale all’esercizio della loro futura attività professionale, da praticare nell’ottica del servizio e della solidarietà. Offre dunque agli studenti validi spunti di riflessione, di argomentazione e di esemplificazione ritagliati dal contesto della loro esperienza, dei loro studi, e suffragati da casi concreti inerenti al passato e al presente.

L’argomento proposto, ha continuato il relatore, s’inserisce pienamente nei valori del Lionismo, che, nel tessuto del suo codice etico e della sua missione, accorda al “servizio”, di cui al motto “We serve”, il proprio fulcro operativo. Servizio da disimpegnare con dedizione, solidarietà e umiltà. Vocabolo, quest’ultimo, che costituisce il “focus” dell’affermazione gandhiana.

La versione italo-francese del concorso, avente come tematica un aforisma del filosofo medievale Averroè, “L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence” (argomento ripreso dal Concours d’Eloquence del District Multiple 103 France), è stata illustrata dal referente Lion per l’Eloquenza internazionale, Fabio Cigna, e dettagliata nei suoi risvolti culturali e operativi dalla prof.ssa Manuela Vico, presidente dell’Alliance Française di Cuneo.

Le tematiche relative alle due versioni del concorso risultano particolarmente indicate per la trattazione e l’esposizione oratoria richieste ai candidati.