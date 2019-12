Agricoltura, Lega: "Bellanova competi rimborsi Agea"

"La notizia dello sblocco da parte di Agea del sostegno comunitario per 33.784 domande, per un totale di 51.013.214 di euro per l'anno 2019, necessario alla copertura parziale dei costi sostenuti per il pagamento dei premi assicurativi, seppure positiva, rappresenta un passaggio dovuto nei confronti degli agricoltori italiani. Come richiesto con la nostra interrogazione di inizio dicembre, chiediamo alla ministra Bellanova di autorizzare l'intero saldo delle precedenti annualita', in parte recuperato nel 2018. I nostri agricoltori, le nostre aziende non possono piu' attendere, non possono, come le oltre 4.000 aziende specializzate del comparto frutticolo nel Cuneese, pagare le conseguenze dei mancati pagamenti. Abbia coraggio il ministro, assolva ai suoi compiti: programmi con urgenza il pagamento dei sospesi e proceda alla semplificazione del sistema burocratico di gestione delle domande perche' il tempo trascorso invano non e' un dispetto alla Lega ma ai tanti cittadini, e contribuenti, che hanno bisogno di risposte dallo Stato".

Cosi' i senatori della Lega in commissione Agricoltura Gianpaolo Vallardi, presidente, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo, Gian Marco Centinaio, gia' ministro delle Politiche Agricole, e Rosellina Sbrana, componente della commissione.