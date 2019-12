L’azienda agricola “La Rupe” di Roccavione gestita da Bruna, 38 anni, diplomata, si occupa di lavanda officinale (FOTO)

Nel centro abitato di Roccavione, salendo verso la Valle Vermenagna, c’è una piccola e corta stradina, via delle Fontane, dove, al numero 1, si trova la sede dell’azienda agricola “La Rupe”. Ne è titolare Bruna Tonelli, 38 anni, diplomata all’Istituto Agrario. Le dà una mano nel tempo libero il marito Giovanni Cordero, nato nel 1978, laureato in Agraria, che svolge un altro lavoro come tecnico. Hanno due figli: Gabriele e Fabio di 9 e 6 anni.

Coltivano e distillano la lavanda officinale, non quella ibrida o lavandino che è decisamente meno pregiata della prima. E una parte di olio essenziale ottenuto dalla trasformazione lo forniscono a una ditta specializzata di Beinette la quale prepara, con il loro marchio, una dozzina di prodotti per una linea cosmetica e una da bagno. Il tutto rigorosamente a formulazione naturale e dalla qualità garantita.

Quando entriamo nella parte della casa dove sono esposte le confezioni, il profumo intenso dell’essenza esplode in tutta la sua straordinaria fragranza. Così come, in estate, vedere i campi coperti dai fiori regala entusiasmanti emozioni. Capaci di far star bene il corpo e lo spirito.

UNA SCELTA COSTRUITA CON IL MARITO GIOVANNI

Bruna è originaria di Morozzo. I suoi genitori, Antonio e Letizia, hanno un’azienda rurale con la produzione di frutta e verdura. Lei, nel periodo degli studi, li aiuta quando può. Ottenuto il diploma lavora come segreteria in una ditta. Giovanni è nato a Roccavione. La casa di via delle Fontane, costruita nel 1924, era dei nonni: Giovanni e Maria. Anche loro si occupavano di agricoltura, mentre papà Bruno e mamma Lucia hanno dedicato il tempo ad altri impieghi.

Bruna e Giovanni si sposano nel 2004 e vanno a vivere in quell’abitazione ristrutturata. Nel 2010, con l’arrivo del primogenito, avviene una svolta fondamentale. “Ci siamo chiesti - racconta Bruna - come volevamo far crescere i nostri figli: se continuare con i lavori che stavamo facendo oppure trovare una soluzione per cui potessimo seguirli riservando loro maggiore attenzione. E, in ogni caso, non ci attirava più una vita sempre di corsa. Allora abbiamo deciso, insieme, di imboccare questa strada. Anche perché il nostro progetto è sempre stato quello di gestire un’azienda a livello famigliare, con Giovanni che mi desse una mano al di fuori del suo lavoro”.

La scelta della lavanda? “Innanzitutto ci piaceva l’idea di coltivare qualcosa di non così consueto. Ma poi per il desiderio di recuperare un tassello importante delle tradizioni e della cultura della Valle Vermenagna. Infatti, un tempo le donne impegnate nel pascolo delle pecore raccoglievano quella che cresceva spontanea in montagna e poi la vendevano a quanti distillavano. L’olio essenziale era molto ricercato in Italia e in Francia. Roccavione rappresentava un punto nevralgico di questa filiera. E fino all’inizio degli Anni Settanta era sede di un’importante distilleria di lavanda”.

In seguito? “Con l’abbandono della montagna si è ridotta l’attività del pascolo e, allo stesso modo, la crescita dell’essenza spontanea. A cui si è aggiunta una produzione chimica meno costosa. Ma, col passare del tempo, si è capito che il prodotto frutto della lavorazione industriale aveva delle caratteristiche organolettiche impossibili da creare artificialmente e che poteva portare anche irritazione alla pelle. Per cui i consumatori sono tornati ad avvicinarsi al prodotto naturale. A quel punto, io e Giovanni abbiamo pensato che era giunto il momento di iniziare il nostro percorso. Tra l’altro siamo l’unica azienda delle Valli Gesso e Vermenagna ad occuparci di questa coltivazione”.

Il nome “La Rupe”? “Vicino alla nostra casa c’è una roccia che è la rupe antica di Roccavione. Attraverso l’azienda abbiamo voluto mantenere viva la storia della zona”.

DAI PRIMI PASSI DELL’AZIENDA…

L’azienda compie i passi iniziali, in modo sperimentale, prima del 2013. A disposizione c’è il piccolo appezzamento dei nonni di Giovanni. Lui e Bruna mettono a dimora poche piante per capire se la coltivazione può funzionare. Adattano un locale a laboratorio e, all’interno, sistemano un piccolo distillatore con l’obiettivo di estrarre l’olio essenziale e l’acqua profumata meno intensa e pregiata che, un tempo, era considerata uno scarto. Ma il terreno non è adatto, in quanto per ottenere dei buoni risultati deve essere “povero” di sostanze e soprattutto drenante. “Infatti - dice Bruna - la lavanda spontanea nasce in montagna nei posti più impensabili, come vicino alle rocce con poca terra e dove l’acqua non ristagna”.

Allora nel 2013 trovano un altro appezzamento, in affitto, sempre nel Comune di Roccavione, verso la frazione di Brignola, non visibile dalla strada e vicino al fiume Gesso, dove gli estratti ricavati dal fiore di lavanda, fatti analizzare, danno importanti e validi riscontri positivi. Per ottenere i risultati migliori i terreni devono comunque essere a una quota superiore ai 600 metri. Quello affittato da Bruna e Giovani è a 650 metri.

“Questa altitudine minima - spiega Bruna - è necessaria perché i fiori di lavanda, per conferire all’olio caratteristiche adeguate di qualità e concentrazione, hanno bisogno di un elevato sbalzo termico giorno-notte. Certo, la lavanda si può piantare anche in pianura ma le proprietà dell’olio sono decisamente minori”.

… A UNA REALTA’ IN CRESCITA

Dal 2013 al 2016 vengono messe a dimora, in due fasi, 9000 piante di lavanda officiale su un ettaro di superficie. Nel 2016 c’è la seconda svolta per l’attività. Nasce ufficialmente l’azienda “La Rupe”, Bruna e Giovanni chiedono la certificazione biologica per la produzione nei campi e acquistano un distillatore moderno che “sforna” un olio di qualità più elevata e utilizza l’energia elettrica dei pannelli fotovoltaici installati sul tetto del laboratorio.

“Consideriamo quella attuale - sottolinea Bruna - ancora una fase di prova, ma nel giro di qualche anno dovremmo capire in modo definitivo se potrà diventare, come ci piacerebbe, un’attività famigliare vera e propria con Giovanni che ci lavora a tempo pieno. In ogni caso, sono assolutamente contenta della scelta fatta. Anche perché, ad esempio in estate, quando si raccoglie la lavanda, porto i figli con me nei campi. E, così, possono stare all’aria aperta e respirare la natura”.

LA COLTIVAZIONE TUTTA BIOLOGICA

Nell’ettaro di terreno Bruna e Giovanni hanno 9000 piante di lavanda officinale. Dal 2019, dopo i tre anni previsti di conversione dei terreni, la coltivazione è certificata biologica. Il piccolo arbusto genera in media una trentina di fiori ogni stagione. La coltura produce per una decina di anni, dopo bisogna rifare l’impianto.

“La messa a dimora - afferma Bruna - quando deve essere fatta, avviene a mano e in primavera. I campi sono concimati, con letame, solo la prima volta. Poi, tutti gli anni, per rivitalizzare il terreno, distribuiamo sulle superfici coltivate gli scarti dei fiori di lavanda ottenuti dopo il processo di distillazione. Non impieghiamo diserbanti. L’erba viene tagliata con le attrezzature meccaniche e a mano. La raccolta si svolge nei mesi di luglio e agosto, sempre a mano e attraverso la falciatura del fiore e un pezzo di gambo. Per una lunghezza di una ventina di centimetri. Poi carichiamo il tutto sul rimorchio e lo portiamo nel laboratorio di casa per la distillazione. Ogni primavera si effettua, ancora a mano, la potatura delle piante in modo da renderle dei cespugli arrotondati alti una trentina di centimetri. Questo perché se crescono troppo, i gambi diventano legnosi e si perde la qualità dei fiori e, quindi, dell’olio essenziale”.

LA DISTILLAZIONE COME SE FOSSE BIO

Dopo aver sistemato nel magazzino i fiori asciutti di lavanda dentro a degli appositi cesti, questi ultimi sono inseriti all’interno di una caldaia riempita di acqua che, poi, viene chiusa ermeticamente. Il processo tecnico si chiama in corrente di vapore. L’acqua inizia a bollire, passa all’interno dei fiori e cattura l’essenza. Il vapore prodotto attraversa una serpentina fredda, si condensa e finisce in un imbuto. Dopo un breve periodo di decantazione l’olio, più leggero, rimane in superficie e l’acqua profumata o idrolato si posiziona sotto. In questo modo le due parti rimangono separate e si può effettuare il loro recupero .

“L’olio - spiega Bruna - è il prodotto più pregiato e ha tutte le proprietà della lavanda officinale. L’idrolato è un acqua profumata che ha al proprio interno delle micro-gocce di olio e può comunque essere utilizzata per vari scopi”.

Questo percorso non è certificato biologico? “Al momento no, in quanto avrebbe dei costi troppi alti che, adesso, non possiamo permetterci se vogliamo mantenere un prezzo equo nella vendita. In ogni caso, però, possiamo garantire anche questa lavorazione perché applichiamo quanto previsto dal disciplinare bio per dare la sicurezza necessaria a chi acquista i prodotti”.

Per ogni 100 chilogrammi di fiori di lavanda officinale, si produce, a seconda dell’annata, da 500 a 800 grammi di olio essenziale.

Il CONFEZIONAMENTO

L’olio essenziale viene preparato per la vendita direttamente dall’azienda a Roccavione in boccette da 10 millilitri in quanto, essendo molto concentrato, si usa a gocce. Per l’idrolato o acqua profumata le confezioni sono da mezzo litro.

L’UTILIZZO DEI PRODOTTI

Bruna: “L’olio è il prodotto principe e ha tantissime proprietà. Si può usare nei diffusori per profumare l’ambiente e, in questo caso, svolge anche un’azione rilassante. Ma è utile nei massaggi: soprattutto contro il mal di testa e i dolori vari del corpo. L’acqua profumata è decisamente meno concentrata. Può essere spruzzata sul corpo durante l’estate come rinfrescante o come tonico per la pelle. E pure impiegata nella caldaia del ferro da stiro. Inoltre, svolgendo un’azione disinfettante, è possibile impiegarla nella pulizia della casa”.

LA LINEA COSMETICA E QUELLA DA BAGNO

“La Rupe” fornisce a un’azienda artigiana, specializzata e certificata, di Beinette, una parte dell’olio essenziale, facendosi preparare, con il proprio marchio, una linea cosmetica di creme per il viso e il corpo e una linea bagno: entrambe a formulazione rigorosamente naturale. Sono disponibili una dozzina di prodotti.

Bruna: “Ci siamo appoggiati a questa ditta esterna perché costruire un laboratorio nostro costerebbe troppo. E poi, comunque, occorre avere le conoscenze in materia. Abbiamo studiato insieme le linee e ci siamo affidati a loro. Siamo tranquilli sulla qualità e sulla sicurezza per il corpo dei prodotti lavorati. Sono adatti anche ai bambini. Il bagno schiuma è quello con maggiore mercato. Facciamo preparare pochi pezzi per volta in modo che siano sempre freschi”.

PERCHE’ COMPRARE I PRODOTTI “LA RUPE”

Bruna: “Innanzitutto perché coltiviamo la lavanda officinale e non il lavandino che invece di mezzo litro-otto etti per quintale di fiori ne “sforna” da un litro e mezzo a due litri. Quindi il nostro olio essenziale è concentrato, naturale, totalmente puro e non dà problemi per l’utilizzo sulla pelle. E questo vale anche per gli altri prodotti confezionati. Abbiamo puntato sulla qualità e non sulla quantità. In modo da poter gestire direttamente l’intero processo produttivo. Nel nostro lavoro ci mettiamo la faccia, tanto impegno e tanta passione. E’ un percorso in cui crediamo fortemente. E vendiamo a un prezzo “onesto”.

LA VENDITA

L’azienda vende direttamente nella sede in via delle Fontane, 1, a Roccavione. Però è consigliabile telefonare prima a Bruna (328 2753339), per definire giorno e orario della visita. Inoltre, lo smercio dei prodotti avviene attraverso una decina di erboristerie e la partecipazione ad alcune fiere in provincia di Cuneo. Infine, durante l’estate “La Rupe” apre le proprie porte ai consumatori. Afferma Bruna: “Quest’ultimo è un aspetto al quale teniamo molto, perché in questo modo riusciamo a spiegare alle persone il nostro percorso e la nostra attività”.

Ma c’è di più: l’azienda sta anche cercando di fare rete con altre realtà produttrici di eccellenze tipiche della Valle Vermenagna. Così da proporre ai clienti un paniere completo del territorio.

LE SODDISFAZIONI

Bruna: “Le soddisfazioni sono tante. Dalle giornate delle porte aperte ai clienti che tornano perché hanno apprezzato i nostri prodotti. Ne abbiamo alcuni di Milano. Ma a lasciarci particolarmente contenti è la buona risposta ottenuta dagli abitanti di Roccavione. E’ stata una bella sorpresa in quanto, di solito, non si è mai profeti in patria”.

I PROBLEMI

“A volte - osserva Bruna - torni da qualche fiera un poco demoralizzato in quanto i tuoi prodotti non hanno riscosso l’interesse che ti attendevi. Ma il grande problema è la burocrazia. Ci sarebbe bisogno di una maggiore semplificazione perché, altrimenti, molte aziende, se andiamo avanti così, saranno costrette a chiudere. E poi servirebbe più attenzione nei confronti delle piccole attività, perché sono quelle che danno voce al territorio e possono essere importanti per la promozione turistica locale”.

LE PROSPETTIVE FUTURE

Bruna: “Il sogno è di riuscire a dare una struttura all’azienda per cui ci possa anche lavorare mio marito. Magari incentivando di un poco la produzione e attrezzandoci con il macchinario per la raccolta meccanica dei fiori”.

COSA SIGNIFICA COLTIVARE LA LAVANDA

“Tanta fatica - sottolinea Bruna - ma anche tanta gioia nel vedere i campi fioriti particolarmente vivi, con molte api in attività. E’ la natura che segue il suo corso e questo è molto bello”.

Durante le porte aperte di quest’estate una partecipante, dopo la visita, ha scritto sul libro dei pensieri dell’azienda: “Il profumo di lavanda è qualcosa che smuove la felicità”. In effetti, la produzione dell’essenza meglio di così non poteva essere rappresentata perché quell’aroma dona sensazioni impagabili e un piacevole senso di pace.

Bruna e Giovanni hanno scelto una coltura di nicchia però capace di scaldare il cuore e accarezzare l’anima. E lavorano con grande impegno ed entusiasmo. Alcuni traguardi li hanno già raggiunti, ma è certo che se continueranno il loro percorso sulla strada imboccata della qualità potranno ancora raccogliere altri cesti pieni di profumate soddisfazioni.