Il sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio ringrazia chi ha contribuito alla realizzazione dei mercatini di Natale

Egregio Direttore,

approfitto di un po’ di spazio del suo quotidiano per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dei mercatini di Natale che hanno allietato la nostra città nell’ultimo fine settimana. Grazie quindi alla Fondazione Ente Manifestazioni che con l’Amministrazione Comunale e la Consulta della Cultura del Comune ha organizzato l’evento. Grazie alla Associazione Commercianti, alla Protezione Civile, alla Proloco, ai Vigili del Fuoco, all’Ufficio Tecnico Comunale per la solita efficienza, ai Vigili Urbani, ai Carabinieri, agli addetti alla vigilanza, alla palestra Vitality.

E grazie ovviamente a tutti gli sponsor in particolare alla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e alla Banca di Caraglio.

Un grazie poi a tutti i saviglianesi che hanno partecipato attivamente all’evento.

L’incantevole Natale continua: Domenica prossima tutti in piazza del Popolo per la grande mongolfiera offerta dalla nostra Proloco.



Giulio Ambroggio

Sindaco di Savigliano