Orfani femminicidio, Mantini: bene il decreto sblocca-fondo, ora si superi la frammentazione di interventi e progetti

Gentile Direttore,

il decreto del ministro dell'economia e delle finanze, che approva le istruzioni tecniche per rendere finalmente utilizzabili i primi dodici milioni di euro del fondo per gli orfani di femminicidio, rappresenta uno dei più attesi regali di Natale.

Quanto meno, ciò consentirà a molti bambini e ragazzi, già testimoni spesso visivi della tragica fine della famiglia d'origine, di sentirsi un po' meno soli, con una copertura dedicata anche a coloro, il più delle volte parenti e nonni materni, che hanno scelto di prendersene amorevolmente cura.

Come ho avuto modo di ribadire in più occasioni, ogni decisione che metta un tassello aggiuntivo, all'interno di un cammino che rimane ancora lungo e accidentato, è bene accetta da qualsiasi parte essa provenga. Anzi, adesso che finalmente è entrato nella fase della sua operatività, è importante che questo fondo diventi il principale strumento per uscire dall'attuale panorama di iniziative pubbliche e private, magari singolarmente innovative e meritevoli, ma non collegate a strategie e politiche generali, con il rischio che importanti risorse perdano di efficacia o che i progetti si sovrappongano fra di loro.

Mentre la vera efficacia si ha quando viene garantito un sostegno di base, uguale ovunque, alle famiglie affidatarie e ai nonni materni che si impegnano in prima persona a evitare il trauma dell'allontanamento definitivo di ragazzi che chiedono soltanto il bene oggi più straordinario: la normalità.

Anna Mantini - Lega Fossano