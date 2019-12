A Borgo San Dalmazzo concorso pubblico per esami per un “istruttore direttivo – specialista di vigilanza”

Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 1 posto di “Istruttore Direttivo – Specialista di Vigilanza” (Categoria giuridica D) – Area di Vigilanza.

Requisiti obbligatori: Diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento (a essa è equiparato il diploma universitario secondo il vecchio ordinamento) o Laurea di secondo livello (specialistica) secondo il nuovo ordinamento, attinente al profilo.

Avvenuto superamento del corso di qualificazione per l’immissione in ruolo previsto dall’articolo 13 della Legge Regionale del Piemonte 30 novembre 1987, n. 58 e s.m.i. o di analogo percorso formativo che consenta l’impiego del dipendente in tutte le funzioni ricomprese nella Legge 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.i. “Legge quadro sull’Ordinamento della Polizia Municipale”.

Patente di Guida cat. “B”.

Ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso.

Scadenza presentazione domande: ore 12 del giorno 13 gennaio 2020.

Prove d’esame: una prova scritta, una prova di informatica e una prova orale (colloquio).

Informazioni e copia bando presso l’Ufficio Personale del Comune (Tel. 0171/754180-754181 - mail: personale@comune.borgosandalmazzo.cn.it), o sito Internet: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it.